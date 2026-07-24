El Real Madrid se enfrentará al Ferencváros en un amistoso en Hungría el 8 de agosto

Archivo - Entrenamiento del Real Madrid en Valdebebas, en la temporada 2025-26. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid disputará un partido amistoso de pretemporada ante el Ferencváros húngaro el próximo sábado 8 de agosto, a las 19.00 horas, en Budapest, dentro de la preparación del conjunto madridista de cara a la temporada 2026-27.

El equipo blanco, que inició la pretemporada el 13 de julio, se enfrentará en un amistoso al Ferencváros en el Groupama Arena de Budapest, con una capacidad para 22.000 espectadores, en la primera ocasión que el Real Madrid juegue en este recinto.

Este será el cuarto encuentro de preparación del equipo del portugués José Mourinho, que este viernes, 24 de julio, se medirá a la AD Alcorcón en la Ciudad Deportiva del equipo merengue, como el que le enfrentará al CD Leganés, el 28 de julio.

Además, jugará el 1 de agosto contra la Fiorentina en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt (Austria), con una capacidad de 30.000 espectadores. Y cerrará la preparación de la pretemporada (21.00) al RC Deportivo en la LXXXI edición del Trofeo Teresa Herrera, el 12 de agosto en Riazor.