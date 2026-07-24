Real Madrid y FC Barcelona cogen ritmo con triunfos a puerta cerrada

Gonzalo García, en un partido con el Real Madrid. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid y el FC Barcelona han dado este viernes otro paso en sus pretemporadas veraniegas 2026-27 con respectivos triunfos frente a la AD Alcorcón, por 1-0, y contra el CE Europa, por 4-1, durante sendos partidos de entrenamiento disputados a puerta cerrada en sus ciudades deportivas.

Sobre el césped del Estadio Alfredo Di Stéfano, el portugués José Mourinho vivió su reestreno como entrenador del equipo merengue después de 13 años y sus pupilos ganaron por la mínima en este derbi madrileño, gracias a un gol de penalti anotado por Daniel Yáñez en el minuto 81.

Todavía sin la mayoría de sus jugadores internacionales debido a la recientísima Copa Mundial de la FIFA 2026, en el Real Madrid agarró los galones el mediapunta turco Arda Güler, quien regresó pronto a la rutina de Valdebebas tras el prematuro adiós de su selección en ese torneo. Eso sí, ante el Alcorcón falló un penalti provocado por Franco Mastantuono.

Mientras, en el Campo Tito Vilanova, el Barça combinó igualmente a pocos futbolistas del primer equipo con varios del filial para medirse ante el conjunto escapulado. Sin contar aún con el recién fichado Karim Adeyemi, el plantel dirigido por Hansi Flick firmó la victoria con goles de Ibrahim Diarra, Héctor Fort, Ebrima Tunkara y Álex González.

"La próxima semana el equipo se desplazará hacia Inglaterra, donde continuará con las sesiones de preparación de pretemporada con la mirada puesta en los primeros compromisos amistosos", informó la entidad culé en una nota de prensa junto a su resumen de este duelo frente al Europa.