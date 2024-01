El Real Madrid inicia la defensa copera en Aranda y el Atlético busca alivio en Lugo

El Girona quiere seguir su euforia avanzando en Copa ante el Elche



MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid iniciará este sábado la defensa del título de la Copa del Rey en Aranda de Duero (Burgos), donde le espera una ilusionada Arandina CF y un campo que podría ser un obstáculo añadido, mientras que el Atlético de Madrid buscará alivio en Lugo tras su derrota ante un Girona que quiere cambiar en Elche su sueño liguero por el copero.

El 'torneo del k.o' será protagonista en enero y febrero donde diseñará sus finalistas para el próximo 6 de abril con la disputa de tres rondas a partido único (dieciseisavos, octavos y cuartos) en enero, y las semifinales, ya a doble partido, en febrero.

En esta ronda ya entran los equipos de la Supercopa de España, exentos de las dos primeras eliminatorias, y con el Real Madrid, actual campeón, comenzando la defensa de su título ante el CA Osasuna ante uno de los modestos que quedan en liza, la Arandina CF, uno de los dos supervivientes de la Segunda RFEF junto al Barbastro.

El conjunto burgalés celebró con euforia el poder recibir al 14 veces campeón de Europa en el Juan Carlos Higuero, un feudo que ha aumentado de 4.000 a 10.000 su capacidad para intentar repetir las 'machadas' que hicieron otros rivales de inferior categoría que ya apearon al equipo madridista de la Copa antes de tiempo.

La Arandina ha dejado en el camino hasta el momento al Real Murcia y, sobre todo, a otro Primera como el Cádiz, al que superó 2-1 en un partido marcado por el complicado estado del terreno de juego, una 'ayuda' para contrarrestar la superioridad técnica del Real Madrid, que no tendrá seguramente tiempo para la relajación ante un rival sin presión y al que debe igualar todo lo posible en intensidad.

Y es que para el equipo local esta eliminatoria debe suponer una 'fiesta' ya que su situación clasificatoria es ahora su mayor preocupación ya que marcha colista de su grupo en la Segunda RFEF después de ganar sólo dos partidos, el último hace tres meses, a domicilio, mientras que en casa, además de los duelos coperos, sólo ha ganado en la primera jornada, a inicios de septiembre.

El Real Madrid, por su parte, acudirá al Juan Carlos Higuero avisado de los peligros que le esperan en una Copa que no se le ha dado mal con Carlo Ancelotti, con el que ha ganado sus dos últimos títulos. Con el recuerdo no excesivamente lejano del revés ante el Alcoyano (enero de 2021) y de las complicaciones del año pasado ante el Cacereño (salvado por una genialidad de Rodrygo), el campeón acudirá con mucho arsenal a buscar el pase.

El técnico italiano sólo dejará en casa a Toni Kroos, Vinícius Jr, Tchoaumeni, Mendy y al recién lesionado Lucas Vázquez, y recupera respecto a la sufrida victoria ante el Mallorca (1-0) a Nacho y a Camavinga. Ambos podrían ser titulares en un once donde no se espera a un Bellingham que lo ha jugado casi todo, pero sí al ansiado Arda Güler, una de las principales atracciones.

LUGO Y ELCHE, DESTINOS DE ATLÉTICO Y GIRONA

Por su parte, el Atlético de Madrid será el que abra estos dieciseisavos de final con su visita al Anxel Carro de Lugo, donde intentará olvidar la amarga derrota sufrida en Montilivi y centrarse en una competición en la que se le han resistido las rondas finales desde hace mucho tiempo.

El gol en el añadido de Iván Martín significó una nueva derrota a domicilio en Liga del conjunto rojiblanco, que se descolgó ya a diez puntos de la cabeza y que, con poco tiempo para la reflexión, debe comezar una andadura en una Copa adversa salvo en 2013 cuando se coronó campeón.

Desde entonces, pocas alegrías para los colchoneros, que no han vuelto a pisar una final y que las semifinales de 2014 y 2017 han sido sus mejores resultados. Ahora, antes de afrontar una buena oportunidad de sumar un título en la Supercopa de la semana que viene, el equipo de Diego Pablo Simeone intentará evitar sustos ante un equipo de Primera RFEF.

El Lugo no atraviesa un buen momento y, al igual que el Atlético, afrontará este duelo tras jugar partido entre semana, saldado con derrota en casa ante el Celta B que le impidió engancharse a la zona de 'playoff' y que alargó a cuatro, sus partidos ligueros sin ganar en el Anxo Carro.

De esto tratará de sacar provecho para vivir una eliminatoria lo más tranquila posible un equipo colchonero, que este año ha sufrido más a domicilio y que no consigue dar con la tecla defensiva. Tras el enorme esfuerzo en Montilivi, el 'Cholo' apostará probablemente por las rotaciones y podría ser una oportunidad para los Azpilicueta, Soyuncü, Galán, Saúl, Correa o Memphis.

Y el Martínez Valero será el escenario en el que busque su pase a octavos de final la revelación de la temporada en España y en Europa, un Girona que pretenderá mantener su enorme nivel en LaLiga EA Sports ante el Elche de LaLiga Hypermotion.

El conjunto 'gironí' cerró la primera vuelta empatado a puntos con el Real Madrid tras una agónica victoria ante el Atlético y ahora deberá cambiar el 'chip', ver cómo anda de fondo de armario y su ilusión en esta competición donde ya lleva dos eliminatorias, la primera saldada con sufrimiento ante el San Roque de Lepe en la prórroga (1-2) y la segunda más solvente ante el Orihuela (2-5).

El técnico del Girona, Miguel Ángel Sánchez, 'Míchel', meterá seguramente cambios en su once más habitual después del desgaste e intensidad físico del último duelo. De momento, no arriesgará con los regresos de Tsygankov y Yangel Herrera y en su once se perfilan futbolistas como Arnau Martínez, Stuani, Portu, Solís o Kebé ante un Elche, más descansado por no haber jugado entre semana y que cerró 2023 con un punto de los últimos nueve.

ALAVÉS-BETIS, DUELO DE 'PRIMERAS'

Además de estos tres partidos, los dieciseisavos de final coperos tendrán este sábado al único duelo entre dos equipos de LaLiga EA Sports, el que medirá en Mendizorrotza al Deportivo Alavés y al Betis, campeón en 2022.

El conjunto bético llega a este duelo con la amarga derrota sufrida el pasado miércoles en Balaídos y animado de brillar en una competición que despierta siempre ilusión en el club y en la ciudad, aunque sabe que no encontrará facilidades en los 'babazorros', subcampeones en el 2017 y que la pasada campaña ya estuvieron cerca de tumbar, en octavos, al Sevilla.

Otro campeón de Copa que jugará este sábado es el RCD Espanyol, más centrado en guardar energía para volver a Primera y que tendrá una eliminatoria con 'sabor a Primera' ante el Getafe, mientras que el Rayo Vallecano intentará volver a brillar en el torneo como hace dos ediciones, cuando fue semifinalista, ante una SD Huesca con problemas en LaLiga Hypermotion y en el retorno de Francisco a El Alcoraz.

--PROGRAMA DEL SÁBADO 5 DE ENERO EN LOS 1/16 DE COPA DEL REY.

CD Lugo - Atlético de Madrid 16.00.

RCD Espanyol - Getafe CF 17.00.

Elche CF - Girona FC 18.00.

SD Huesca - Rayo Vallecano 19.00.

Deportivo Alavés - Real Betis 20.00.

Arandina CF - Real Madrid CF 21.30.