El Real Madrid se mete con pequeño susto en la Champions Femenina

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid se clasificó este miércoles para jugar por sexta temporada consecutiva la Liga de Campeones, aunque lo hizo con un pequeño susto incluido pese a imponerse 2-1 al AFC Ajax neerlandés en el Estadio Alfredo di Stéfano, mientras que la Real Sociedad no pudo lograr su épica remontada ante el Chelsea FC inglés (0-1) y jugará la European Cup.

El conjunto madridista estará en el sorteo de la liguilla de la máxima competición continental y volverá a codearse con los mejores equipos de Europa, aunque tuvo que despertar después de una primera parte perezosa y de verse abajo en el marcador al inicio de la segunda. Aunque el susto no fue a mayores por la rápida igualada, la falta de puntería posterior no permitió tener absoluta calma casi hasta el final.

Pau Quesada, entrenador del equipo madrileño, repitió el mismo once que el pasado domingo en el derbi ante el Atlético de Madrid, con Linda Caicedo en el banquillo, y pareció que saldría a sentenciar por la vía rápida a un rival obligado a arriesgar por el 0-2 de la semana. Felicia Schroder tuvo una primera gran ocasión, pero con el paso de los minutos fue el Ajax el que fue creciendo y merodeando con cierto aroma de peligro sobre la portería de Merle Frohms. Lotte Keukelaar avisó de todos modos con otro disparo alto en muy buena posición.

El Real Madrid había dejado con opciones al conjunto neerlandés y al inicio del segundo tiempo se vio a obligado a despertar de su cierto letargo. Un gran centro de Touon desde la derecha lo empaló muy bien en el segundo palo de Katja Snoeijs para poner el 0-1 y meter emoción a la eliminatoria con todo el segundo acto por jugar.

Pero el gol avivó a las locales, que aceleraron y se lanzaron a por el empate sin miramientos gozando de varias buenas ocasiones. Quesada metió a Caicedo para encontrar el empate y el asedio concluyó con el 1-1 antes de la hora de Schroder, que cabeceó un buen centro de Eva Navarro desde la derecha para seguir confirmando su buen inicio y el acierto del Real Madrid en su fichaje.

La igualada hizo daño a un Ajax que iba perdiendo fuelle y que dejaba demasiados espacios. Sin embargo, ahí le faltó temple a las madridistas, que gozaron de muchas ocasiones, con buenas acciones de Femke Liefting y ayuda de alguna compañera sacando un balón sobre la línea a disparo de la debutante Arianna Caruso. El Real Madrid lo intentó hasta el final y encontró el premio de la remontada con un disparo desde fuera del área de Caicedo.

LA REAL SOCIEDAD NO INQUIETA AL CHELSEA

Por otro lado, la Real Sociedad se despidió de jugar la liguilla de la Champions tras caer también ante el Chelsea FC inglés en la vuelta disputada en Zubieta, donde el equipo londinense tiró de experiencia para imponerse por 0-1 en el estreno de Gorka Álvarez en el banquillo 'txuri-urdin'.

Tenía una montaña muy alta que escalar el conjunto guipuzcoano para jugar por primera vez la máxima competición continental tras el duro 5-2 de la semana pasada en Londres. Las locales lo intentaron, pero no encontraron los resquicios para haber puesto en apuros a su rival y emoción a la eliminatoria.

El Chelsea no sufrió demasiado, apoyado en su experiencia en el más alto nivel y acertó a controlar el choque, gozando además de las mejores ocasiones y finiquitando cualquier atisbo de milagro al inicio del segundo tiempo con el tanto de la exblaugrana Keira Walsh. La Real Sociedad continuará su andadura europea ahora en la European Cup.