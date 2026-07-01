El Real Madrid no participará en el acuerdo de inversión entre Liga F y Pau Gasol

Jugadoras del Real Madrid, ante el Granada CF en la Liga F Moeve 2025-26. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid anunció este miércoles que se quedará fuera del acuerdo de inversión de 55 millones entre Liga F y el exjugador de baloncesto Pau Gasol, a través de Gasol16 Ventures, porque considera que "no responde al modelo de crecimiento del fútbol femenino basado en la sostenibilidad, la transparencia y la plena autonomía de los clubes".

"El Real Madrid CF comunica que ha decidido no participar en el acuerdo de inversión aprobado en la Asamblea de la Liga F celebrada el pasado lunes 29 de junio. Esta decisión también ha sido adoptada por una cuarta parte de los clubes integrantes de la competición", expresó el club en un comunicado.

Los clubes de Liga F aprobaron este lunes, por mayoría reforzada de dos tercios durante la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, el acuerdo comercial de inversión de 55 millones de euros del grupo Gasol16 Ventures, vehículo de inversión vinculado a Pau Gasol junto a Fortified Partners, para "reforzar el crecimiento, la profesionalización y la expansión internacional del fútbol femenino profesional".

Pero el club merengue considera que dicho acuerdo "no responde al modelo de crecimiento del fútbol femenino basado en la sostenibilidad, la transparencia y la plena autonomía de los clubes". "La operación contempla la aportación de financiación por parte de un inversor privado que, a cambio, obtendrá hasta junio de 2051 un porcentaje de los ingresos comerciales futuros de la competición (entre un 35% y un 49%)", reveló la entidad madridista.

El Real Madrid entiende que, en virtud de este acuerdo, "los clubes adheridos percibirán 40 millones de euros entre todos, y a cambio desistirán de percibir un porcentaje de los ingresos durante 25 años". "Asimismo, Liga F recibirá 12 millones de euros y otros 3 millones se destinarán a la adquisición de determinados derechos de imagen de algunas jugadoras", agregó el comunicado.

El club merengue expresó que "respeta la decisión de los clubes que han considerado conveniente adherirse a esta iniciativa", pero defendió que "esa misma naturaleza voluntaria del acuerdo exige que la opción adoptada por cada club no pueda traducirse en diferencias de trato ni en consecuencias económicas o institucionales para quienes decidan permanecer al margen de la operación".

"El Real Madrid considera que una decisión cuyos efectos económicos y de gobierno se extenderán durante los próximos 25 años debe adoptarse teniendo en cuenta no solo a los clubes que actualmente integran la competición y perciben los recursos derivados de esta operación, sino también a aquellos que se incorporen a Liga F en el futuro, que quedarán igualmente vinculados por el modelo aprobado sin haber participado en su decisión ni haberse beneficiado de la financiación inicialmente distribuida", apuntó.

Finalmente, el club presidido por Florentino Pérez afirmó que "seguirá trabajando por un modelo justo, sostenible y transparente que fortalezca el crecimiento del fútbol femenino". "Como nuestro club lo ha venido haciendo hasta ahora", zanjó el documento.