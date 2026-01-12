El Real Madrid pierde su fiabilidad en finales y Hansi Flick prolonga su pleno

Pedri González (FC Barcelona) da un pase ante el jugador del Real Madrid Gonzalo García en la Supercopa de España 2026. - RFEF

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid perdió este domingo en Yeda (Arabia Saudí) su tercera final consecutiva, después de caer por 3-2 ante el FC Barcelona, y es que el denominador común de estas tres derrotas seguidas ha sido que su rival fue el conjunto azulgrana, que ha terminado con una fiabilidad madridista en partidos por el título de casi 6 años.

Después de ganar (2-1) el primer Clásico de la temporada, en la jornada 10 de LaLiga EA Sports a finales de octubre en el Santiago Bernabéu, el conjunto catalán tomó de nuevo el timón de los encuentros ante el Real Madrid -en la temporada 2024-25 ganó los cuatro a su rival-, con un completo encuentro en el que destacó, como antaño, Raphinha con un doblete y 'MVP'.

Esta derrota madridista golpea directamente el orgullo de un equipo que, hasta la llegada de Hansi Flick al banquillo azulgrana, parecía prácticamente imbatible en finales, y contra este Barça no ha sido capaz de levantar ningún título en sus tres últimas finales disputadas entre ambos.

Hace un año, el conjunto catalán comenzaron este dominio también en la Supercopa en Yeda, pasando por encima del equipo merengue con un contundente 2-5 que anticipó la hegemonía 'culer' en el curso. Además de los dos Clásicos en Liga, el curso pasado, el Barça, en otro partido intenso y disputado, fue superior al Real Madrid en la pasada final de Copa del Rey en La Cartuja, también con 3-2 en el marcador, aunque con prórroga mediante.

Y con la derrota en la final de domingo, el Real Madrid no gana una final desde la de la Copa Intercontinental, a mediados de diciembre de 2024. Porque, antes de estas tres finales seguidas cayendo, hay que remontarse hasta agosto de 2018 para ver caer al conjunto merengue en una final: fue en la Supercopa de Europa ante el Atlético de Madrid (4-2).

La fiabilidad del Real Madrid en finales a un partido nunca estuvo en duda, hasta la llegada de Flick al Barça. En el siglo XXI, los blancos han disputado 33 finales a un partido (21 internacionales, 6 de Copa del Rey y 6 de Supercopa de España). De todas ellas, han perdido siete -tres en el último año- para acercar las dudas sobre el hambre y la seguridad de esta actual plantilla con un título en juego.

Y es que Flick es la nueva 'bestia negra' de los blancos, gracias a un deslumbrante pleno del técnico alemán siempre que el equipo al que entrena llega a un partido por un título. En total, el de Heidelberg ha disputado ocho finales y ha demostrado que no las juega, las gana, aunque todavía tiene pendiente la Liga de Campeones.

Con el Barça, su equipo ha jugado tres finales y ha levantado tres títulos: las Supercopas de España de 2025 (2-5) y 2026 (3-2) y la Copa del Rey en 2025 (3-2). "Cuando juegas una final, además contra el Madrid, y ganamos, sienta muy bien. Estoy muy orgulloso del equipo porque jugamos con el estilo que queríamos, como el Barça. Es lo más importante", dijo Flick en rueda de prensa.

Antes de su llegado al club catalán, Flick ya consiguió la perfección con el Bayern de Múnich, equipo con el que consiguió un histórico sextete. Fue en 2020 cuando el conjunto bávaro entrenado por el técnico alemán venció en la final de la Champions al PSG (1-0); la de la Copa alemana, ganando al Bayer Leverkusen (2-4); la de la Supercopa alemana, al Borussia Dortmund (3-2); la de la Supercopa de Europa, frente al Sevilla FC (2-1); y la del Mundial de Clubes, al Tigres mexicano (1-0).