Vinícius Júnior, en un partido del Real Madrid CF en la Champions. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid recibe este martes (21.00 horas) al PSV Eindhoven en el Santiago Bernabéu, en la quinta jornada de la fase liga de la Champions 2026-27, con la intención de mantener el pleno de triunfos y el pulso con el Paris Saint-Germain por el liderato, cuando aspira a un récord del club de hace casi un lustro, ante un equipo neerlandés líder en su competición doméstica, pero necesitado en Europa.

El equipo entrenado por José Mourinho afronta la cita continental instalado en la segunda plaza de la tabla con pleno de puntos, 12 de 12, y una diferencia de goles de +6, solo superado por el PSG, líder con un margen goleador de 15 tantos. Una posición de privilegio para los blancos que pueden dejar vista para sentencia el billete directo a octavos de final si vencen al PSV, para colocarse con 15, solo uno menos que los 16 con los que cerraron el codiciado 'Top 8' los dos últimos cursos.

La victoria les permitiría acariciar el objetivo -nunca ha logrado avanzar dentro de los ocho mejores equipos de esta fase- y encarar con algo más de margen la exigente visita al Arsenal en Londres en la sexta jornada. Además, el Real Madrid persigue un registro que no alcanza desde hace casi cinco años.

Con nueve victorias seguidas desde el pasado 10 de octubre -seis en Liga y tres en Champions-, refrendadas este sábado con su remontada con sufrimiento ante el RC Celta (2-1), igualaría la serie de 10 triunfos consecutivos firmada entre octubre y diciembre de 2021 con Carlo Ancelotti en el banquillo.

Al conjunto merengue, que se fue al parón internacional en su mejor momento, le costó entrar de nuevo en el ritmo competitivo, vio como el Celta se adelantaba -sexto partido en esta serie de triunfos que encaja- y seguía ganando pasada la hora de juego y necesitó otro gol de Carlos Espí en la recta final para mantener el pulso al Barça. Mourinho introdujo cambios en el once que pueden dar pistas para el duelo de Champions.

Fede Valverde y Marc Cucurella fueron suplentes y Aurélien Tchouaméni no tuvo minutos, y todos ellos apuntan a una titularidad de la que también gozará Vinícius Júnior, por lo que Yan Diomande podría ser revulsivo frente al PSV si Arda Güler repite por la derecha, mientras que repetirá un Kylian Mbappé que vio cortada su racha ante el Celta. Rodrygo Goes, Raúl Asencio, Ferland Mendy y Endrick son baja, y Denzel Dumfries, que era duda, sí ha entrado en la convocatoria.

Este será el primer duelo directo entre Real Madrid y PSV desde los cuartos de final de la Copa de Europa de la temporada 1988-89, aunque si representa un recuerdo amargo para la 'Quinta del Buitre', ya que fue su verdugo en las semifinales de la edición de 1987-88. Los blancos solo han perdido uno de sus ocho enfrentamientos anteriores y están invictos como locales.

Los de Mourinho se miden a un PSV que traslada una versión dual entre su campeonato doméstico y el torneo europeo. Es líder de la Eredivisie con 16 goles a favor en los últimos tres encuentros de Liga, y viene de golear este sábado a domicilio al NEC Nimega (1-4). Una realidad muy diferente a Europa, donde ocupa la vigésimacuarta plaza, al límite de los puestos de acceso al 'playoff', con cuatro puntos, gracias a una sola victoria que logró fuera de casa frente al Oporto.

El equipo de Peter Bosz viene de perder 1-2 en casa ante el Brujas y ahora debe enfrentar su propuesta valiente y ofensiva a un Real Madrid muy vertical que busca exprimir esa defensa adelantada. El PSV viaja a la capital con la baja por lesión de Mauro Júnior, que se suma a las de Alassane Pléa, Paul Wanner y Sami Ouaissa, mientras que el lateral estadounidense Sergiño Dest, ex del FC Barcelona, es duda.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Bernardo Silva; Güler, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.

PSV: Kovár; Sildillia, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Noah Fernández; Perisic, Mijnans, Ruben van Bommel; y Guus Til.

--ÁRBITRO: Espen Eskas (NOR).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 21.00/Movistar Plus+ y M+ Liga de Campeones.