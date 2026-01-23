El Real Madrid quiere salir de La Cerámica con el liderato

Archivo - El centrocampista inglés Jude Bellingham (Real Madrid), ante el Villarreal CF en LaLiga EA Sports 2025-26 en el Santiago Bernabéu. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid visita este sábado (21.00) al Villarreal CF en la jornada 21 de LaLiga EA Sports, el primer examen de nivel para Álvaro Arbeloa, con la misión de darle continuidad a la versión mejorada que el equipo merengue mostró en la goleada ante el AS Monaco para adelantar al FC Barcelona y colocarse líder, frente a un conjunto 'groguet' muy golpeado en la Champions pero que, con un partido menos, quiere conectarse en la pelea por la primera plaza arropado por su afición.

El equipo madridista se reconcilió con el Santiago Bernabéu el pasado martes con el aplastante triunfo por 6-1 frente al AS Monaco en Champions. Una victoria sanatoria, tras los pitos contra los jugadores en el 2-0 contra el Levante UD, y balsámica en lo deportivo, por sumar el séptimo triunfo en los últimos nueve partidos y aprovechar el pinchazo del Barça para colocarse a un punto del liderato.

Volvió a brilla un Vinícius Júnior cruzado últimamente con el público del feudo madridista, pero que el martes cambió los pitos por aplausos, aunque tampoco se le vio sonreir demasiado. Y también marcaron Kylian Mbappé, un doblete, y Jude Bellingham, que también debe encontrar todavía su mejor nivel. Una versión mejorada en general que, como en lo que va de año, afronta el reto de darle continuidad.

Y la próxima plaza es la primera de gran nivel para Arbeloa, que ya cayó en Copa del Rey mapfre en su primera prueba. Ahora, con un equipo que solo ha perdido (5-2) a domicilio, aunque de manera estrepitosa, el derbi en el Riyadh Air Metropolitano (6V y 3E), el equipo merengue busca encadenar por segunda vez este curso cinco encuentros domésticos ganando para ascender a esa primera plaza de la tabla.

Pero La Cerámica siempre es una salida complicada, pese a que el 'Submarino Amarillo' solo ha ganado uno de los últimos cuatro encuentros como local, aunque en Liga solo ha perdido frente al FC Barcelona, dejando la portería a cero en la mitad de los partidos disputados en su feudo a nivel doméstico.

Los de Marcelino García Toral ya están eliminados de la Champions tras sumar solo un punto en siete partidos, pero en Liga son otro equipo. Marchan terceros, a 7 puntos del Real Madrid e igualado con el Atlético de Madrid, pero con un partido menos, por lo que un triunfo sobre los de Arbeloa les impulsaría aún más en la pelea por el título, teniendo en cuenta que es la única baza para un conjunto también fuera de la Copa del Rey. Pero si pierden, sumarían dos derrotas seguidas por primera vez este curso.

El conjunto castellonense, que solo ha ganado en una de las últimas nueve visitas ligueras de los blancos, presenta las bajas por sanción de Santi Comesaña y Santiago Mouriño, mientras Alfonso Pedraza es duda en el carril izquierdo. Podría aparecer Pape Gueye, flamante campeón de la Copa África con Senegal, mientras arriba compartirán ataque Gerard Moreno, que marcó en el último partido de Liga en La Cerámica y ha generado 11 goles frente al Real Madrid en la última década.

Marcelino García Toral, entrenador del Recreativo de Huelva que venció (0-3) en el Bernabéu, se enfrenta al rival que más veces le ha ganado al técnico asturiano, con un total de 17 derrotas, y que necesita ganar fuera de casa para seguir dando pasos en lo que a confianza se refiere. Y lo hará con muchas bajas en defensa y la duda de si llega al 100% Raúl Asencio, mientras Aurélien Tchouaméni se perderá el partido por acumulación de tarjetas amarillas.

Arbeloa debe decidir si darle hueco a Rodrygo Goes u otro delantero junto a Mbappé, que hizo un doblete el curso pasado en este estadio, y Vinícius, o si fortalecer el centro del campo ante un Villarreal que siempre es intenso. Esta opción abriría la puerta de nuevo a Arda Güler junto a Eduardo Camavinga, Bellingham y Fede Valverde, siempre y cuando no actúe de lateral derecho.

El Real Madrid quiere sumar su tercer encuentro sin perder en todas las competiciones en La Cerámica (2V y 1E), para seguir de dulce en un estadio en el que llegó a enlazar cinco empates y una derrota en las seis visitas anteriores.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

VILLARREAL CF: Luiz Junior; Pau Navarro, Foyth, Veiga, Pedraza; Buchanan, Gueye, Parejo, Moleiro; Gerard Moreno y Mikautadze.

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Mbappé y Vinícius.

--ÁRBITRO: Soto Grado (C. Riojano).

--ESTADIO: La Cerámica.

--HORA: 21.00/M+ LaLiga.