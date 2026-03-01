El Real Madrid recibe al Getafe en su persecución por el liderato

Archivo - Vinícius Júnior (Real Madrid CF), ante el Getafe CF en LaLiga EA Sports 2025-26. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid recibe este lunes (21.00 horas/DAZN) al Getafe CF en la jornada 26 de LaLiga EA Sports 2025-26, un duelo en el que los blancos necesitan encauzar su rumbo en la lucha por el liderato con el FC Barcelona, después de disfrutarlo solo durante una semana por su última derrota en El Sadar, mientras los 'azulones' intentan asaltar un feudo en el que no ganan desde hace casi dos décadas para no acercarse al peligro del descenso.

Después de vencer de forma contundente por 4-1 a la Real Sociedad y aprovechar el pinchazo en forma de derrota del Barça en Montilivi (1-2), los pupilos de Álvaro Arbeloa volvieron a dar un paso atrás en la competición doméstica, cayendo por 2-1 ante Osasuna el pasado fin de semana. Este resultado adverso les situó de nuevo a un punto de los de Hansi Flick, ahora cuatro por encima tras la victoria de los 'culers' el sábado ante el Villarreal (4-1), y les obliga a ganar todo y esperar un traspiés azulgrana.

Y, además, rompió una dinámica positiva madridista de ocho triunfos consecutivos en Liga, ya que no perdía desde el 0-2 del RC Celta en el Santiago Bernabéu con Xabi Alonso en el banquillo. Pero esa tristeza momentánea duró hasta que los blancos certificaron este miércoles su clasificación a los octavos de final de la Champions eliminando al SL Benfica, con una sobresaliente versión de Vinícius Júnior, protagonista también por su incidente con Gianluca Prestianni, finalmente sancionado.

El brasileño enlaza cinco encuentros seguidos marcando, algo que no ocurría desde octubre de 2024, cuando peleaba un Balón de Oro que no ganó y tanto afectó en su rendimiento, porque es otro jugador con Arbeloa en el banquillo: en 10 encuentros ha generado 10 tantos (7 goles y 3 asistencias). Aunque, como ante los lusos, no estará acompañado por el francés Kylian Mbappé, con una lesión en la rodilla que podría tenerle fuera de juego durante semanas, y sí por Gonzalo García, con un tanto en sus últimas tres actuaciones como titular.

En esa persecución hacia el liderato, el Santiago Bernabéu es un aliado para el conjunto merengue, que presume de siete partidos seguidos ganando en todas las competiciones, con 23 goles a favor y solo 5 en contra. Estas 7 victorias forman parte de las 15 logradas este curso en su feudo, solo con las derrotas ante Celta y Manchester City.

Los de Arbeloa deben recuperar la consistencia defensiva --solo una portería a cero en 2026 y tres desde el triunfo en el Clásico en octubre-- cuando está en la enfermería Raúl Asencio, duda por su grave golpe ante el Benfica. Dean Huijsen, que ha superado un problema muscular en el gemelo, estará disponible, aunque el técnico blanco podría apostar por David Alaba acompañando a Antonio Rüdiger.

Enfrente estará un Getafe que vio cómo una expulsión tempranera de Djené Dakonam ante el Sevilla FC el pasado fin de semana favoreció que el equipo 'azulón' viera cortada su racha de cuatro partidos sin perder en Liga (2V y 2E). Una derrota (0-1) que les situó decimoterceros en la tabla con 29 puntos, a solo cinco del descenso, por lo que una nueva derrota y victorias de equipo de abajo les acercaría peligrosamente a la zona roja.

Los del sur de Madrid no ganan en el Bernabéu desde febrero de 2008, hace 18 años, y desde entonces han encajado 47 tantos y solo han celebrado 11 goles a favor. Y es que los de José Bordalás, con 20 tantos, son el segundo equipo, solo superando al Real Oviedo, que menos marca en toda la competición, aunque solo Real Madrid, Barça, Atlético, Villareal y Celta reciben menos goles que los 'azulones'.

Pero el Getafe está ante la oportunidad de enlazar cuatro compromisos a domicilio seguidos sin perder (1V y 2E), algo que no consigue desde hace un año. Para ello, contará con las bajas de Abu Kamara y 'Davinchi', y las dudas de Abdel Abqar, Juanmi Jiménez y Borja Mayoral, aunque el ataque ahora está bien representado por los aguerridos Luis Vázquez y Martín Satriano, que suman entre los dos tres goles.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Güler, Camavinga; Gonzalo García y Vinícius.

GETAFE: Soria; Femenía, Iglesias, Duarte, Romero, Diego Rico; Luis Milla, Arambarri, Mario Martín; Satriano y Luis Vázquez.

--ÁRBITRO: Muñiz Ruiz (C.Gallego).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 21.00/DAZN.