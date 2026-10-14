El Real Madrid recupera su épica para conquistar Roma

Kylian Mbappé (Real Madrid CF) celebra un gol ante la AS Roma. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid venció este miércoles por 3-4 a la AS Roma en la segunda jornada de la fase liga de la Champions 2026-27, con una reacción de orgullo y carácter en la recta final para hacer tres goles en menos de 10 minutos, después de verse superados por el equipo italiano en la gran parte del partido.

El 15 veces campeón de Europa recuperó su épica de siempre en Europa para darle la vuelta a un partido que parecía perdido en el minuto 80. Los goles de Endrick, Carlos Espí -cambios de José Mourinho- y Antonio Rüdiger, todos tras los córners de Arda Güler, le permitieron remontar los tantos previos de Donyell Malen, por partida doble, y Marten De Roon.

Durante muchos minutos, los blancos se vieron superados por la energía y la intensidad del equipo romano, que creyó y generó mucho más peligro, solo hasta el minutos 75, cuando los cambios impulsaron la rebeldía blanca para ganar el encuentro. Además, Mbappé se convirtió en el jugador más joven en alcanzar los 100 partidos en Champions y superó los 71 tantos de Raúl González como quinto máximo goleador de la categoría. Son dos victorias en dos partidos para seguir firme con un importante triunfo como visitante.

La Roma arrancó con más energía en el imponente Olímpico y probó rápido a un Thibaut Courtois otra vez clave. Ni cinco minutos en el reloj y ya protagonizó una estirada sobresaliente para evitar el gol del español Mario Hermoso.

Los blancos se intentaban defender con balón, con Jude Bellingham como única opción para los centrales, pero sin avanzar líneas, mientras el conjunto romano era más incisivo, y tuvo en las botas de Paulo Dybala la segunda ocasión clara.

Gian Piero Gasperini se encontró con un inconveniente en forma de lesión, perdiendo a Manu Koné, una pieza esencial en la medular italiana. Pero la intensidad no disminuyó y la presión de la Roma dio sus frutos, aprovechando un error en la salida blanca, con una pérdida en una zona prohibida. La desprotección en la frontal benefició a un Marten De Roon que, muy solo, empaló el balón e hizo el primero.

Otra vez el equipo merengue sufriendo fuera de casa. Aunque el marcador se iba a igualar con otro error defensivo, esta vez en la zaga del equipo local. Hermoso no supo despejar un envío y el balón le quedó con espacio a Mbappé, que no dudó y disparó potente, imposible para el meta Pierluigi Gollini. 1-1 antes de la media hora de juego.

Ante la dificultad de trenzar combinaciones, una opción eran los envíos en largo de Courtois, y así dejó en el área a Marc Cucurella, que prefirió jugársela con la derecha y no dársela a Mbappé. Su tiro se fue desviado. Mientras, Antonio Rüdiger era fundamental en la zaga, y la primera mitad se terminó con una buena acción de ataque merengue que culminó desviado Bellingham con un remate cruzado.

Y la segunda mitad empezó calcada al inicio del encuentro. Vinícius perdió un balón y generó una jugada ofensiva de la Roma, y Donyell Malen se metió en el área grande, se acomodó el balón a la izquierda y, beneficiado por un rebote, batió a Courtois para de nuevo poner por delante a los italianos.

Y el golpe de realidad no quedó ahí. El conjunto de Gasperini explotó de nuevo una desconexión defensiva blanca, con Rüdiger fuera de sitio cuando Matías Soulé dejó solo a Malen, que no falló el mano a mano y puso el 3-1 en el Olímpico para poner contra las cuerdas al Real Madrid.

Mourinho reaccionó, introdujo a Arda Güler y quitó al '7' para meter a Endrick, que estuvo cerca de hacer el 3-2 en una gran jugada personal por la derecha, en la que incluso pidió penalti ante Gollini, pero ni el árbitro ni el VAR lo concedieron. Esto animó al Madrid en el caos, tirando de rebeldía, y Mbappé puso el segundo para los suyos tras regatear al meta rival, pero se anuló por fuera de juego.

Las arrancadas del '9' y Carlos Espí, que sustituyó a un buen Yan Diomande, serían los encargados de sostener la esperanza blanca. Y asumieron esa responsabilidad. El español, siempre bien ubicado, hizo el 3-2, el brasileño convirtió el empate de cabeza en un córner y Rüdiger, también en un saque de esquina, puso por delante a los suyos en el descuento. Locura blanca para conquistar Roma y lograr el 6/6.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: AS ROMA, 3 - REAL MADRID, 4 (1-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

AS ROMA: Gollini; Wesley, Mancini (Balerdi, min.63), Ndicka, Hermoso (Koulierakis, min.81), Molina; De Roon, Koné (Pisilli, min.17); Dybala (Mora, min.46), Soulé (Pellegrini, min.63) y Malen.

REAL MADRID: Courtois; Dumfries (Güler, min.60), Konaté, Rüdiger, Cucurella (Carreras, min.78); Tchouaméni (Bernardo Silva, min.70), Valverde; Diomande (Espí, min.78), Bellingham, Vinícius (Endrick, min.60); y Mbappé.

--GOLES:

1-0, min.20: Marten De Roon.

1-1, min.25: Kylian Mbappé.

2-1, min.51: Donyell Malen.

3-1, min.57: Donyell Malen.

3-2, min.83: Carlos Espí.

3-3, min.85: Endrick.

3-4, min.90: Antonio Rüdiger.

--ÁRBITRO: François Letexier (FRA). Amonestó a Mancini (min.60), Wesley (min.70) y Pellegrini (min.89), parte de la AS Roma; y a Carreras (min.90+5), en el Real Madrid.

--ESTADIO: Olímpico.