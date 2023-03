El Real Madrid se 'seca' en el momento decisivo

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid atraviesa un mar de dudas en cuanto a modelo de juego e identidad, después de mostrar un 'enfado' con el gol en los últimos partidos. Un mal que aparece en el momento clave de la temporada y que lastra al conjunto blanco de cara a conseguir los ambiciosos objetivos en forma de títulos, con LaLiga Santander rozando el imposible y yendo por detrás en las semifinales de la Copa del Rey.

Solo un gol, y a balón parado, es el pobre registro del conjunto merengue en los últimos tres partidos, ante el Atlético (1-1), el Barça (0-1) y el Betis (0-0). Parece que el recital con 'manita' incluida sobre el Liverpool en Anfield en la ida de octavos de la Champions ha agotado las reservas goleadoras de los madridistas, atascados en tres cuartos de campo y sin demasiada lucidez para mandar el balón al fondo de las mallas.

A nivel individual, pese a no excesivamente malas cifras goleadoras en general, ni Karim Benzema (18 goles, 11 en liga y sólo dos en una Champions en la que no ha jugado mucho) ni Vinicius Júnior (18, siete en Liga y seis en Champions) viven un momento suficientemente brillante para decidir partidos. El francés no es el mismo futbolista incisivo y omnipresente del año pasado, mermado por lesiones e irregularidad, sin aportación goleadora en los últimos tres encuentros.

Como el galo, el brasileño, que igualmente celebró un doblete en el 2-5 de Anfield, enlaza tres partidos sin marcar. Lo intenta sin éxito, protagonista además por 'peleas' que poco tienen que ver con fútbol. Por detrás, Fede Valverde, con 12 tantos, y Rodrygo, con 10, completan la zona alta del casillero goleador, aunque el uruguayo ha levantado algo su vuelo desde el Mundial y ambos están firmando sus mejores registros como madridistas. Y esto se traduce en un rendimiento de cara a portería muy bajo en el campeonato doméstico, con 47 tantos a favor cuando restan solo 14 jornadas.

Un dato que agranda la irregularidad en lo que a la faceta goleadora se refiere que vive el Real Madrid en las últimas dos décadas. En su haber todavía resiste la Liga con el récord de tantos a favor, en 2012 y con José Mourinho en el banquillo: 100 puntos y 121 goles. Sin embargo, no superan los 100 goles en el campeonato doméstico desde 2017, cuando antes de esa campaña 16-17 enlazó siete cursos por encima del centenar de tantos. Algo que en la actualidad parece totalmente improbable.

Y es que los blancos vieron mermada su capacidad goleadora con la marcha de Cristiano Ronaldo al concluir la campaña 17-18, la última con grandes registros (94 goles). Desde su salida, y sin una referencia goleadora clara, no se superó la barrera de los 70 tantos hasta el curso pasado, cuando alcanzaron los 80 goles, con el 'pichichi' Benzema (27) y un sobresaliente Vinicius (17), los únicos junto a Marco Asensio (10) en firmar dobles dígitos anotadores.

Tampoco se antoja una cifra goleadora altísima esta temporada, solo superando los tres goles a favor en tres ocasiones en Liga -Elche (4-0), Mallorca (4-1) y Celta (1-4), dos veces en Champions -Celtic (5-1) y Liverpool (2-5)- y dos en el Mundial -Al Ahly (1-4) y Al Hilal (5-3)-. Así, con 47 goles a favor en el campeonato doméstico, podría repetir un registro parecido a los paupérrimos 67 tantos con los que acabó la temporada 2021-2021, que aún así le permitieron ser segundos con opciones de título hasta la última jornada.

Unas cifras que, aunque son incluso superiores a los tantos a favor (46) del líder FC Barcelona, no son tan determinantes como los goles azulgranas. Y es que los de Xavi Hernández han convertido 46 dianas, que sin embargo han sido mucho más efectivas, con seis de los últimos nueve partidos ganando solo por un gol de diferencia, en su versión más práctica, para ponerse con nueve puntos de diferencia sobre los blancos.

Y es que la principal diferencia, además de la sequía ofensiva del Real Madrid, es el rendimiento defensivo, que ha sufrido un bajón merengue respecto a las temporadas 2019-2020 y 2020-2021 cuando encajó 25 y 28 tantos totales, respectivamente. En el curso pasado recibió 31 goles, mientras que en la actual los blancos ya han recogido el balón de su portería en 18 ocasiones, por las 8 del Barça.

Así, en la recta final y decisiva, el conjunto madridista deberá afilar el colmillo en ataque y ser más contundente en su propia área, para mejorar las nueve porterías imbatidas que ha logrado en las 24 jornadas disputadas de LaLiga Santander. En la última década, el Real Madrid solo ha sido el equipo con más porterías a cero (19) en una ocasión, con registros muy pobres en la 16-17 y 17-18 (10), con una media algo superior a 14 en las nueve campañas anteriores a la actual.