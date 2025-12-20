Real Madrid - Sevilla: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid recibirá este sábado en el Estadio Santiago Bernabéu a un también necesitado Sevilla FC con la intención de aplacar con una victoria convincente el ruido existente a su alrededor desde hace varias semanas y tener unos días navideños de desconexión lo más tranquilos posibles antes de afrontar un importante arranque de 2026.

POSIBLES ALINEACIONES.

Real Madrid: Courtois; Asencio, Rüdiger, Huijsen, García; Bellingham, Tchouaméni, Güler; Rodrygo, Mbappé y Vinícius Jr.

Sevilla FC: Vachlodimos; Cardoso, Gudelj, Salas; Carmona, Agoume, Mendy, Sow, Suazo; Peque y Romero.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Real Madrid y Sevilla de la jornada 17 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 20 de diciembre a las 21.00 horas en el Santiago Bernabéu.

DÓNDE VER

El duelo entre los blancos y los hispalenses se podrá ver por televisión a través de los canales Movistar Plus+ y M+ LaLiga.