El Real Madrid también traspasa a Manuel Ángel al Fulham de Arbeloa

Archivo - Manuel Ángel durante un partido del Real Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid CF anunció este martes el traspaso del centrocampista español Manuel Ángel, canterano del club desde los 14 años, al Fulahm FC inglés que entrena Álvaro Arbeloa, que le ficha por tres temporadas y que ya se había hecho con los servicios de Gonzalo García y César Palacios.

El futbolista formó parte del club madridista durante ocho temporadas, debutando con el primer equipo la pasada temporada tanto en LaLiga EA Sports como en la Liga de Campeones, donde tuvo minutos en la eliminatoria de octavos de final ante el Manchester City inglés. Como canterano, fue parte del Juvenil A que firmó el triplete (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) en la temporada 2022-2023.

"El Real Madrid siempre será su casa y agradece a Manuel Ángel su compromiso en todos estos años que ha pertenecido a nuestro club. El Real Madrid le desea lo mejor a él y a su familia en esta nueva etapa de su vida", le despidió el 15 veces campeón de Europa.