El Real Madrid tiene otro examen a domicilio ante el Athletic y el Barça recibe al Madrid CFF en Liga F Moeve

Felicia Schroder y Filippa Angeldahl celebran un gol del Real Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Barça Femení volverá a defender este fin de semana su liderato en la Liga F Moeve 2026-2027 en la visita del Madrid CFF, tercer clasificado, mientras que su principal perseguidor, el Real Madrid, volverá a examinar sus vaivenes a domicilio ante el Athletic Club, en partidos correspondientes a la décima jornada del campeonato doméstico.

En el Estadi Johan Cruyff, el equipo blaugrana recibirá al conjunto madrileño, que marcha tercero en la clasificación, con el objetivo de mantenerse firme en un liderato que podría no tener a la hora de su partido ya que juega un día después que el Real Madrid.

El actual campeón podría apostar por las rotaciones para medirse al Madrid CFF ya que tiene un partido de exigencia en la Liga de Campeones ante el Arsenal FC inglés, aunque el choque está programado para el jueves y eso podría darle más tiempo al técnico Pere Romeu para diseñar un once en el que no estarán Irene Paredes, Vicky López Kika Nazareth y Vicky López para batir a un rival que está a siete puntos, que viene de romper un mal momento tras ganar al Deportivo ABANCA y que tendrá también bajas sensibles como las de Ángela Sosa y Emilie Nautnes.

Por su parte, el Real Madrid, a dos puntos del Barça Femení, tratará de alcanzar el liderato provisional con una victoria a domicilio en Lezama donde le espera un Athletic Club, quinto clasificado y que está invicto como local.

El conjunto madridista sigue agarrado con sufrimiento a la pelea por el título tras otra victoria agónica como visitante ante el Sevilla FC y deberá aparcar por momentos de su cabeza la importante visita en Champions del Paris FC francés para no tropezar ante un rival que el año pasado fue capaz de ganarle en el Alfredo di Stéfano y que viene tras perder un duelo directo contra el Costa Adeje Tenerife.

Además, el Atlético de Madrid, cuarto, intentará aprovechar estos dos partidos para recuperar la tercera plaza, que tiene a un punto, y recortar con la segunda, que tiene a seis. Para ello, debe resarcirse del empate en la visita ante el Granada CF y hacerse fuerte de nuevo en casa ante un FC Badalona Women en crisis que lleva seis jornadas sin ganar y las tres últimas sin ni siquiera hacer gol.

El RCD Espanyol y la SD Eibar, ambos con 12 puntos, buscarán seguir más cerca de la zona alta que del descenso. El equipo catalán tiene una complicada visita al Granada CF, mientras que el guipuzcoano tiene derbi en Ipurua ante una Real Sociedad que necesita el triunfo tras dos empates seguidos ante el Espanyol y el Deportivo Alavés que dejaron en nada su brillante triunfo ante el Barça Femení y que le tienen lejos de los primeros puestos.

El Logroño United y el Sevilla FC se medirán en Las Gaunas empatados a nueve puntos y con la misión de coger aire en la clasificación, y el Valencia CF estrenará nuevo técnico, el brasileño Lucas Piccinato, en busca de dar continuidad a su primera victoria del año en su visita al Deportivo ABANCA. La jornada se completa con el duelo entre el Costa Adeje Tenerife y el Deportivo Alavés, aplazado por el fallecimiento del delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel, cuya memoria será recordada y homenajeada en todos los partidos.