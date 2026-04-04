El Real Madrid tiene otro tropezón en Son Moix

Archivo - Vedat Muriqi, en un partido con el RCD Mallorca. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha perdido este sábado por 2-1 en su visita al RCD Mallorca durante la jornada 30 de LaLiga EA Sports 2025-26, habiendo encajado los merengues el gol decisivo de Vedat Muriqi en el tiempo añadido, el cual ha hecho inútil el empate fugaz de Éder Militão tras un partido muy áspero.

En el Estadio de Son Moix, a pocos días de que el Real Madrid juegue ante el Bayern Múnich en la ida de los cuartos de final de la Champions League, Vinícius Jr. fue suplente y Brahim Díaz acompañó de inicio en el ataque a Kylian Mbappé, que volvía a la titularidad tras su lesión en Pamplona.

No obstante, los primeros minutos merengues fueron espesos, igual que los de un Mallorca que confiaba sus arreones a Zito Luvumbo. Más allá de eso, los portero eran meros espectadores, hasta que en el 22' Arda Güler metió un pase desde la banda izquierda a Mbappé y éste remató con su pie diestro estirándose, obligando a un paradón de Leo Román para despejar.

El guardameta local repitió intervención 10 minutos más tarde en una volea de Güler a media altura tras un centro templado de Mbappé hacia el segundo palo. La réplica bermellona llegó en el 41' y fue letal porque Pablo Maffeo corrió por la banda derecha a la espalda de Güler, elevó la vista y centró al corazón del área, donde la zaga blanca se desajustó.

Eduardo Camavinga no había tapado la línea de pase a Manu Morlanes y éste alcanzó zona peligrosa enfrente de Antonio Rüdiger, quien estaba sin fijar posición debido al movimiento de arrastre de Vedat Muriqi. En ese escenario, Morlanes pinchó el balón y con su mismo derecho marcó un tiro a bocajarro y que engañó de lado Andriy Lunin en su estirada.

Después de irse al descanso por debajo en el marcador, Álvaro Arbeloa no hizo ninguna sustitución y esperó una reacción de sus pupilos, pero apenas inquietaron a Leo Román. Por ello el entrenador madridista metió en el campo a Vinícius y a Jude Bellingham en el minuto 59, al igual que a Franco Mastantuono en el 76'. Aun así, no había síntomas de mejoría.

'Vini' intimidó con alguna arrancada por la banda izquierda, marca de la casa, pero la conexión con Mbappé no funcionaba. Por su parte, Martín Demichelis también realizó sustituciones con vistas a guardar la ropa, lo que encerró a su equipo quizá demasiado atrás. Y por ímpetu más que por ideas, el conjunto visitante forzó un córner del que sacó tajada.

En el 88' lo botó Trent Alexander-Arnold, con pie diestro en su banda natural, y Éder Militão empató el marcador con un cabezazo inapelable. Pese a ello, el Mallorca no bajó los brazos y consiguió el 2-1; Antonio Sánchez domó la pelota en zona de tres cuartos y abrió hacia la banda izquierda, desde donde Mateo Joseph se zafó raudo de Alexander-Arnold.

Así, Joseph se plantó en la frontal del área blanca y filtró un pase horizontal para Muriqi, que controló en carrera con su pie izquierdo y se perfiló rápidamente para ejecutar un disparo muy fuerte y alto con su otro pie; la pelota entró justo por debajo del larguero, sin que Lunin apenas la viera pasar, condenado también por la pasividad de la defensa.

Sin recursos ofensivos, los pupilos de Arbeloa no cuajaron ninguna ocasión de verdadero peligro en lo que quedaba de tiempo de descuento y consumaron la derrota, quedándose con 69 puntos en el segundo puesto de la tabla liguera. Por su parte, el conjunto balear alcanzó los 31 puntos y además festejó haber salido momentáneamente de la zona de descenso.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: RCD MALLORCA, 2 - REAL MADRID, 1 (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

RCD MALLORCA: Leo Román; Maffeo, Valjent, Mascarell, Mojica; Darder, Samú Costa (David López, min.70), Torre (Virgili, min.70), Morlanes (Mateo Joseph, min.70); Luvumbo (Antonio Sánchez, min.80) y Muriqi.

REAL MADRID: Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen (Militão, min.59), Carreras; Manuel Ángel (Vinícius, min.59), Tchouaméni, Camavinga (Bellingham, min.59), Güler (Pitarch, min.72); Brahim (Mastantuono, min.76) y Mbappé.

--GOLES:

1-0, min.41: Morlanes.

1-1, min.88: Militão.

2-1, min.90+1: Muriqi.

--ÁRBITRO: Sánchez Martínez (C. Murciano). Amonestó con tarjeta amarilla a Leo Román (min.66), Valjent (min.84) y Maffeo (min.90+5) por parte del RCD Mallorca, y a Huijsen (min.47) y Mastantuono (min.90) en el Real Madrid.

--ESTADIO: Son Moix, 23.015 espectadores.