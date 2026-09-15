Carlos Espí celebra el 2-3 en el Elche CF-Real Madrid de LaLiga EA Sports 26-27 - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

El Real Madrid vuelve a jugar con fuego

El conjunto madridista vuelve a bajar tras el descanso, desperdicia un 0-2 y acaba ganando en el 91 a un buen Elche con un tanto de Espí

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid sumó tres sufridos puntos este martes para no perder más terreno con el FC Barcelona en LaLiga EA Sports 2026-2027 después de imponerse por 2-3 a un buen Elche CF que nunca se rindió y que fue capaz de aprovechar otro bajón madridista tras el descanso para igualar un 0-2 antes de caer en el añadido por un gol de Carlos Espí.

El equipo de José Mourinho volvió a jugar con fuego y cerca estuvo de quemarse, mal augurio antes de tener que vivir la intensidad que le espera el domingo en el Riyadh Air Metropolitano. Una buena primera parte, saldada con 0-2, dio paso a una segunda, como en el RCDE Stadium, La Cartuja o el pasado sábado en el Santiago Bernabéu ante el Rayo Vallecano, que dio vida al conjunto ilicitano, voluntarioso y al final incluso osado para buscar los tres puntos.

Ahí, los visitantes no le perdonaron en una transición y nuevo papel de héroe como ante el Espanyol para Espí, aunque en este caso empujando el regalo de Mbappé para dar tres puntos a un equipo timorato donde la mejor noticia fue seguramente el crecimiento que experimento Yan Diomande en su segunda titularidad.

Mourinho mostró alguna carta de cara al derbi en su once, sobre todo con esa dupla en el medio formada por Aurelien Tchoauméni y Fede Valverde, con Bernardo Silva suplente, y con descanso para Jude Bellingham, acomodando en su posición a Güler, para repetir con Diomande junto a Mbappé y Vinícius Jr, inamovibles una vez más. Trent Alexander-Arnold también daba aire a Denzel Dumfries de cara al Metropolitano.

Con estos mimbres, el Real Madrid salió con la intensidad que el francés y el uruguayo ponen en la presión y que incomodó casi siempre a un Elche CF que ya pudo recibir un gol al minuto si Valverde hubiese afinado un poco más su pase definitivo hacia Mbappé. Luego, Vinícius, en buena posición, desperdició otra buena opción con un mal disparo.

El encuentro tenía casi siempre dirección hacia la portería de Matías Dituro, bien colocado para repeler un potente cabezazo de Dean Huijsen, pero el conjunto franjiverde también logró amenazar cuando se zafó de la presión visitante. Tete Morente y Osorio tuvieron dos buenos disparos, uno cruzado y otro por encima del larguero, dentro del área antes de que el partido se rompiese hacia el lado merengue.

Güler lanzó una falta colocada y baja al palo de Dituro, que la siguió con la mirada y no pudo impedir que la pelota entrase tras tocar un palo y su mano. Un autogol aparentemente evitable y que le puso las cosas más fáciles a los de Mourinho porque el Elche se abrió un poco más y encontró espacio para las transiciones. En una de ellas, Valverde filtró bien para la potente cabalgada de Diomande que se la entregó a Mbappé para que este firmase el 0-2 y su séptimo gol liguero.

Así, también pudo el 15 veces campeón de Europa finiquitar la noche, pero Vinícius no pudo superar a Dituro, acertado esta vez, y el rechace tampoco lo pudo empujar a la red Güler. De ahí hasta el descanso, el equipo franjiverde intentó apretar en busca de recuperar terreno y Courtois metió una buena mano a un potente disparo esquinado de Morente.

NUEVA PREOCUPANTE DESCONEXIÓN

Como el pasado sábado ante el Rayo Vallecano, el equipo madridista se lo volvió a tomar con algo más de calma y se fue partiendo un tanto, con Diomande siendo el único de los de arriba en echar una mano en defensa. Osorio avisó de nuevo a un Real Madrid que le había cedido la iniciativa a los de Martín Anselmi, con Güler ya agotado y casi todo encomendado a las buenas carreras de Diomade. Un robo del marfileño provocó una transición muy clara para los suyos, pero Vinícius tampoco acertó en su definición ante Dituro.

Mourinho decidió mover entonces ficha para cerrar la brecha entre líneas con la entrada de Brahim Díaz, por el '7', y de Jude Bellingham, por el centocampista turco, y con su homólogo apostando por un segundo delantero como Fer Niño para encontrar ese gol que les diese vida para el tramo final. Y al final su insistencia y la de Osorio le dio premio con el cabezazo del argentino para poner el 1-2. El Real Madrid no reaccionó como debía y su cierta indolencia fue castigada por otra buena maniobra de '9', esta vez de Fer Niño.

Tocaba ahora sí despertar a los visitantes y entraron Carlos Espí y Endrick para recuperar lo que había perdido tras darle fe a los locales. Tanta, que estos se lanzaron a por la victoria y lo pagaron. Bellingham mostró su poderío y encontró al espacio a un Mbappé generoso para cedérsela a un Espí que sólo tuvo que empujarla ya pasado el 90 para aliviar, pero no para aplacar muchas dudas antes del gran examen del derbi.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ELCHE CF, 2 - REAL MADRID, 3 (0-2, al descanso).

--ALINEACIONES:

ELCHE CF: Dituro; Sangare (Sánchez, min.68), Redondo, Chust, Revivo; Aguado (Lemar, min.58), Villar; Valera (Cepeda, min.58), Neto (Niño, min.68), Morente (Josan, min.80); y Osorio.

REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold (Endrick, min.86), Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouaméni (Espí, min.86); Diomande (Dumfries, min.92), Güler (Belligham, min.68), Vinícius (Brahim, min.68); y Mbappé.

--GOLES.

0-1, minuto 25. Dituro en propia puerta.

0-2, minuto 33. Mbappé.

1-2, minuto 71. Osorio.

2-2, minuto 83. Niño.

2-3, minuto 91. Espí.

--ÁRBITRO: Gil Manzano (C. Extremeño). Amonestó a Aguado (min.31), Cepeda (min.78), Josan (min.93) y Villar (min.94), por el Elche CF, y a Diomande (min.4) y Konaté (min.73), por el Ral Madrid.

--ESTADIO: Manuel Martínez Valero.

--HORA: 21.30/Movistar Plus+ y M+ LaLiga.