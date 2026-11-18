Real Racing Club vs Real Sociedad: Hora, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Racing Club recibe a la Real Sociedad en los Campos de Sport de El Sardinero en un choque correspondiente a la jornada 13 de LaLiga EA Sports. El conjunto cántabro busca reencontrarse con el triunfo ante su afición después de caer en casa frente al Real Madrid (0-3), mientras que el equipo donostiarra llega en línea ascendente tras imponerse al Rayo Vallecano (1-0) en la anterior jornada.

POSIBLES ALINEACIONES

Real Racing Club: Agirrezabala; Pablo Ramón, Pedro Felipe, Belocian, Salinas; Prati, Iván Martín, Canales; Iñigo Vicente, Zabiri y Luque.

Real Sociedad: Remiro; Fort, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez; Carlos Soler, Gorrotxa; Sucic, Oyarzabal, Guedes; y Oskarsson.

FECHA, HORA Y DÓNDE VER

El partido tendrá lugar este domingo, 22 de noviembre, a partir de las 16:15 horas (hora peninsular) en los Campos de Sport de El Sardinero (Santander). La retransmisión en directo en España correrá a cargo de Movistar LaLiga, pudiendo seguirse también el minuto a minuto en la web de Europa Press.