La Real Sociedad quiere confirmar su despegue ante la necesidad del Celta

El delantero de la Real Sociedad Orri Oskarsson (izquierda) celebra un gol en Anoeta y, a la derecha, el jugador del RC Celta Miguel Román. - EUROPA PRESS

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad y el RC Celta se enfrentan este jueves (21.00 horas) en la jornada 6 de LaLiga EA Sports 2026-27, adelantada por la disputa de la Liga Europa, un duelo al que los vascos llegan con confianza tras su primer triunfo doméstico, mientras el equipo gallego sigue sin ganar y no quiere encender tan rápido las alarmas, tras sumar dos derrotas en casa y solo un empate lejos de Balaídos.

Anoeta será el escenario del enfrentamiento entre los dos equipos españoles en la Europa League, y el conjunto 'txuri urdin' quiere repetir la victoria que logró, también en casa, en la última jornada. Los de Pellegrino Matarazzo se impusieron por 2-1 al RCD Espanyol con los goles de Ander Barrenetxea y Orri Oskarsson, para dejar atrás las dos derrotas consecutivas, ambas fuera de casa, en sus dos primeros compromisos.

Y volverá a tener en su feudo su mejor aliado, ya que la Real solo ha perdido 2 dos de sus últimos 14 partidos como local -desde mediados del pasado mes de diciembre-. Una fiabilidad que ahora pondrá a prueba un Celta en horas bajas, todavía sin ganar y que solo ha sumado un punto en las tres primeras jornadas del campeonato.

Los pupilos de Claudio Giráldez, que fueron una de las sensaciones de la Liga el curso pasado, repitiendo clasificación europea, han arrancado con dudas, como ya les ocurrió la pasada campaña cuando enlazaron nueve partidos sin ganar, y no quieren que estas se conviertan con premura en urgencia y alarma con otros resultado negativo.

Todavía sin el campeón del mundo Borja Iglesias, uno de los grandes problemas del equipo celeste es la falta de gol. El Celta solo ha celebrado un tanto a favor en tres partidos, y el empate en la jornada inaugural fue un 0-0 en Mestalla. No ha rematado a puerta más de tres veces por encuentro, por lo que Giráldez debe encontrar la mezcla perfecta entre Iago Aspas, Williot Swedberg, Ferran Jutglà, Pablo Durán y Hugo González.

Sin embargo, su racha a domicilio no es muy halagüeña, ya que el Celta solo ha ganado uno de sus últimos seis partidos fuera de casa; y atendiendo a sus visitas a Anoeta, solo se ha llevado los tres puntos en una de sus últimas seis, desde junio de 2020. Enfrente estará una Real Sociedad que quiere confirmar su mejoría y recuperar las buenas sensaciones de fútbol que germinaron con la llegada de 'Rino' Matarazzo.

Ser un equipo tan alegre en ataque como sólido en defensa, para lo que necesitan al mejor Mikel Oyarzabal, asistente en los dos goles ante el Espanyol, aunque su presencia en el once está en duda, ya que encadena dos titularidades y no ha tenido una pretemporada al uso. Por tanto, Barrenetxea y Take Kubo apuntan a acompañar a Orri Oskarsson en ataque, mientras Beñat Turrientes o Luka Sucic acompañarían a Carlos Soler y Yangel Herrera en un equipo casi calcado al que se midió a los 'pericos'.

El técnico estadounidense podrá contar con los fichajes Héctor Fort y Mamadou Sarr, mientras que Jon Pacheco, Álvaro Odriozola y Pablo Marín son bajas. Giráldez también tiene la novedad de Couhaib Driouech, recién llegado del PSV, y recupera a Marcos Alonso, aunque Aleix Febas se perderá el duelo por lesión.