Real Sociedad - Sevilla: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

La Real Sociedad recibirá este viernes al Sevilla FC en Anoeta para abrir la jornada 10 de LaLiga EA Sports, un duelo crucial para la continuidad de Sergio Francisco como entrenador 'txuri-urdin' tras sus malos resultados y tener al equipo en zona de descenso, si bien una victoria contra los hispalenses le daría algo de aire.

POSIBLES ALINEACIONES

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Sergio Gómez; Brais, Gorrotxa, Yangel Herrera; Guedes, Oyarzabal y Barrenetxea.

Sevilla: Vlachodimos; Carmona, Salas, Marcao, Suazo; Agoumé, Sow; Juanlu, Alexis, Vargas; y Romero.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Real Sociedad y Sevilla de la jornada 10 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el viernes 24 de octubre a las 21.00 horas en Anoeta.

DÓNDE VER

El duelo entre los 'txuri urdin' y los hispalenses se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga en abierto.