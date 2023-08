Récord histórico de ayudas de la RFEF: casi 135 millones de euros para la temporada 2023/24

Rubiales: "Garantiza la supervivencia y estabilidad para los clubes que más necesitan nuestros mejores esfuerzos"

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dado a conocer este jueves todas las convocatorias de ayudas al fútbol nacional, cifradas para la temporada 2023/24 en casi 135 millones de euros, y de los cuales otorgará unos 90 millones a clubes de balompié no profesionales, con el objetivo de garantizarles "supervivencia y estabilidad".

El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, ha dicho que "con mucha diferencia" la española es "la federación del mundo que más ayudas reparte entre los clubes". "Cuando llegamos en 2018 nos propusimos dotar de recursos a los clubes que más lo necesitaban y hoy estamos hablando de una cifra histórica, nunca antes vista en el fútbol español", ha declarado Rubiales a los medios de la Federación.

Desde Nueva Zelanda, el presidente de la RFEF se ha mostrado "muy satisfecho" por estas ayudas ya que eso "garantiza la supervivencia y estabilidad para los clubes que más necesitan nuestros mejores esfuerzos". Luego ha destacado su apoyo al fútbol femenino, con subida de aportaciones, y también al fútbol sala, siendo "otra de las grandes prioridades" de la RFEF. Así, ha señalado que dicho apoyo se articula "a través un paquete de medidas histórico para todos los clubes de Primera y Segunda División masculinas y femeninas".

Las convocatorias de ayudas para clubes no profesionales de cara a la próxima campaña suponen mantener todos los programas existentes y añadir un programa para la profesionalización del fútbol femenino, incrementando las cantidades destinadas al programa 'Élite II' para la Primera y Segunda Federación FUTFEM. A ello se suma el "paquete de medidas histórico", en palabras de Rubiales, para fútbol sala.

"Los casi 90 millones de euros que recibirá el fútbol no profesional pueden desglosarse por conceptos y programas, cuyos criterios de reparto y cuantías se mantienen, por lo general, respecto a la temporada anterior", ha informado la RFEF. Por ejemplo, y según ha agregado en su nota de prensa, "cada club que compita en todas las categorías absolutas estatales no profesionales --y en la mayoría de las inferiores estatales no profesionales-- recibirá entre 2.500 y 3.000 euros en balones, por lo que la cantidad total destinada a este concepto supera los 3,2 millones de euros".

"En concepto de premios en los diversos torneos organizados por la RFEF, la Federación abonará 478.843 euros; mientras que las ayudas por desplazamientos extrapeninsulares superarán los 4,5 millones de euros. Los clubes en categorías que no tienen ayudas a desplazamientos en sus programas de ayudas específicas por categoría podrán optar a ayudas por desplazamientos y alojamientos (cuando la distancia entre origen y destino supera los 550 km.), para las que se reservan 1.276.000 euros", ha precisado.

La RFEF ha recalcado en su texto de prensa que los programas "con mayor cantidad presupuestada" son 'Impulso 27' (conjunto para Segunda y Tercera Federación, por un importe total de 23 millones de euros) y 'Cantera con valores' (aproximadamente 10,6 millones en función de la aportación de la UEFA).

También ha destacado las ayudas a la Seguridad Social del CSD (8,8 millones de euros); el programa 'Primera Federación' (7 millones de euros); el programa 'Élite II' para el fútbol femenino (5,6 millones de euros), complementado con unas ayudas a la profesionalización de más de 1,5 millones de euros; el de fomento del fútbol juvenil, con 2,1 millones de euros; o lo destinado a los clubes que, militando en Primera Federación o categorías inferiores, superen eliminatorias de Copa del Rey, concepto al que se destinarán casi 5 millones de euros.

TRES ÁMBITOS DE AYUDAS EN PRIMERA FEDERACIÓN

"Garantizar la solvencia económica de los clubes que disputan la Primera Federación de fútbol masculino es una prioridad, por lo que se fijan tres ámbitos distintos de ayudas para ellos. Por un lado, la adquisición de activos; por otro, las propias ayudas de la RFEF; y un tercero centrado en el reparto de los derechos de TV reales", ha apuntado la Federación.

Se incrementa la aportación por adquisición de activos de 85.000 euros a 100.000 euros; y se introduce una nueva ayuda para la promoción de la profesionalización de la categoría, destinada a colaborar con los clubes a financiar los salarios mínimos de los jugadores, mientras no exista una consolidación profesional suficiente de la categoría y mientras el correspondiente convenio colectivo no acredite la suficiencia de los clubes para financiar los salarios mínimos.

Por otro lado, se incrementarán las ayudas a clubes de Primera y Segunda División del fútbol femenino, teniendo como cauce un programa a cuatro años (aunque firmado año a año). Es el 'Élite II' y procura la gestión conjunta de activos, cedidos voluntariamente por los clubes, y colaborar en la profesionalización de las jugadoras con condiciones laborales mínimas y salarios mínimos. Además, se incrementan las aportaciones hasta 150.000 euros por club en Primera Federación Femenina y 100.000 euros en Segunda Federación femenina.

Respecto al fútbol sala, el programa 'Avance 27' tendrá una cantidad asignada de 4,3 millones de euros destinados a clubes de la Primera División y Segunda División masculinas; y el programa 'Vertebración' para el fútbol sala femenino incrementa las ayudas hasta alcanzar los 1,32 millones de euros.

"Las ayudas al 40x20 son las que más cambios registran, con un importante incremento de las ayudas a los clubes de Primera y Segunda División masculinas, y un programa a cuatro años como es el mencionado 'Avance 27'. Dicho programa está vinculado a la gestión conjunta de activos cedidos voluntariamente por los clubes y a la colaboración en la consolidación de la Primera División no profesional", ha recordado la nota de la RFEF.

Con ello, se incrementan las aportaciones hasta 160.000 euros por club en Primera División y 60.000 euros en Segunda División; y se aporta además una contribución de 400.000 euros para la producción televisiva en TDT. Las ayudas al fútbol playa, por su parte, superarán los 800.000 euros.