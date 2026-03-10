La RFEF expresa que "el proceso de elección de sedes para el Mundial 2030 está abierto"

El director de Relaciones Internacionales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Eduard Dervishaj (centro), quien está al frente del equipo que coordina con FIFA las visitas a las sedes de España para el Mundial 2030. - RFEF

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director de Relaciones Internacionales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Eduard Dervishaj, quien está al frente del equipo que coordina con FIFA las visitas a las sedes de España, expresó que "el proceso de elección de sedes para el Mundial 2030", que organizará España junto a Marruecos y Portugal, "está abierto".

"Estamos desarrollando junto a FIFA unas visitas técnicas, han hablado con las autoridades públicas y con los estadios para ver dónde estamos en este momento y para planificar el proceso de la selección de las sedes que hemos presentado", avanzó Dervishaj en un comunicado compartido por la RFEF, durante las visitas de FIFA a las sedes de la candidatura para el Mundial 2030.

Y director de Relaciones Internacionales de la RFEF defendió que ese proceso de selección de sedes "es un proceso abierto". "Nadie nos garantiza que podamos meter más sedes, pero nosotros trabajamos para que sea así. Y además pensamos que todavía en España tenemos sedes que están fuera de la candidatura que tienen la posibilidad de que sean sedes en un futuro", explicó.

Ante la posibilidad de que más ciudades se incorporen al catálogo definitivo de sedes para el Mundial 2030, Dervishaj reconoció que les "gustaría visitar todas las sedes posibles en España", pero el procedimiento establecido por FIFA hace que primero visiten "solo las sedes que están en la candidatura". "Esto no significa que está todo cerrado. Pero primero hay que cumplir con lo que hemos presentado. Y, con el tiempo, vamos a intentar tener más sedes", agregó.

En la línea expresada por el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, Dervishaj afirmó que la entidad es "la primera interesada en tener más sedes en España". "Además, pensamos que hay ciudades, sedes y estadios que pueden cumplir los requisitos de FIFA, después de un trabajo que está por hacer", comentó.

"No hay fecha para el cierre del procedimiento de elección de sedes, pero vamos a intentar que todas las sedes presentadas cumplan y que puedan incluir a más sedes en España. Desde la RFEF asumimos el liderazgo de la organización del Mundial 2030", concluyó Dervishaj .