La RFEF y las federaciones territoriales emiten un manifiesto de apoyo al pueblo de Ceuta

Archivo - Rafael Louzán, presidente de la RFEF. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a través de su presidente Rafael Louzán, ha emitido junto a los máximos responsables de las federaciones territoriales un manifiesto "de apoyo al pueblo de Ceuta", mostrando solidaridad con la población de dicha ciudad autónoma a raíz de la crisis migratoria que mantiene con Marruecos.

"En el marco de la reunión celebrada este sábado en Gran Canaria, donde se conmemora el centenario de la Real Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, el fútbol español [...] ha decidido emitir el siguiente manifiesto", indicó este sábado la RFEF en su página web.

"Como presidentes de las federaciones que integran el fútbol de nuestro país, queremos mandar unidos un mensaje rotundo de solidaridad, aliento y compromiso absoluto con todos los ciudadanos ceutíes, así como con la comunidad deportiva de la ciudad autónoma", empezó el comunicado.

"El fútbol de nuestra nación es una referencia mundial. Somos los número uno en el fútbol masculino y en el fútbol femenino; somos campeones continentales en fútbol sala y líderes en fútbol playa. A través de la RFEF y de nuestras federaciones territoriales organizamos más de un millón de partidos al año y movilizamos a millones de personas cada temporada", continuó el manifiesto.

"Esta enorme fuerza nos otorga un altavoz único, pero por encima de todo nos exige una profunda responsabilidad social. El fútbol tiene una sola voz y su verdadera grandeza radica en su capacidad para unir a un país", prosiguió el texto de la institución encabezada por Louzán.

"Queremos de manera unánime apoyar a todas y todos los ceutíes que hoy están pasando por momentos difíciles. Ninguna distancia geográfica ni circunstancia social nos separará de vuestro esfuerzo diario", agregó la nota.

"Deseamos que la población de Ceuta pueda recuperar por completo su vida cotidiana. Los ceutíes tienen el derecho fundamental a vivir en paz, seguridad y normalidad, así como a disfrutar plenamente del fútbol, que es la expresión que muchos han elegido como motor de su día a día y como escuela de valores", recalcó el mismo comunicado.

"Querido pueblo de Ceuta: no estáis solos. Vuestra fortaleza es nuestra inspiración. Toda la estructura, la pasión y el alma del fútbol español están hoy y siempre con cada uno de vosotros. El fútbol español es hoy blanquinegro y late con el corazón de Ceuta", zanjó el texto.