La RFEF y LaLiga trasladan su "apoyo y solidaridad" a los afectados por el "trágico accidente ferroviario" en Toledo

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La RFEF, LaLiga y el fútbol español se mostraron este miércoles "consternados por el trágico accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo" y trasladaron "su apoyo y solidaridad a los familiares y amigos de las víctimas", deseando "una pronta recuperación a todas las personas heridas".

"Consternados por el trágico accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo. La RFEF desea trasladar su más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos, así como mandar todo su apoyo a las personas afectadas", escribió la Federación en un mensaje en la red social 'X'.

También se sumó LaLiga, que expresó su "más profundo pesar por el trágico accidente ferroviario" en Toledo y transmitió el pésame a los familiares de las víctimas. "Nuestros pensamientos están con todas las personas heridas y afectadas", agregó el texto en redes sociales.

Tras el accidente por el choque entre un AVE y un Iryo en Toledo, el Real Madrid también mostró "su más profunda consternación". "El club quiere trasladar sus condolencias a los familiares y seres queridos de las personas fallecidas, así como todo su cariño y solidaridad a los heridos y a todos los afectados por este terrible accidente", rezó el comunicado del club.

"El Real Madrid quiere transmitir todo su apoyo a los servicios de emergencia y a todos aquellos que están trabajando en las labores de asistencia, y se une al dolor de todos los afectados en estos momentos de enorme tristeza", agregó.

También se sumó al pésame el FC Barcelona, que transmitió "su apoyo y solidaridad a los familiares y amigos de las víctimas" y deseó "una pronta recuperación a todas las personas heridas", como el mensaje del Atlético de Madrid. "Nos unimos al dolor por las víctimas del terrible accidente ferroviario que se ha producido esta mañana en la provincia de Toledo", señaló el conjunto rojiblanco, también en 'X'.

Finalmente, la plantilla y el cuerpo técnico del Sevilla FC guardaron un minuto de silencio antes del entrenamiento de este miércoles, y el club anunció la suspensión de la rueda de prensa del técnico, Luis García Plaza, previa al encuentro de Copa del Rey de este jueves ante el Sporting de Hortaleza, encuentro que se disputará en el Estadio Municipal del Val, en Alcalá de Henares (Madrid).

La cifra de personas fallecidas tras el choque del tren AVE 2080 y el tren Iryo 6076 que se ha registrado este miércoles en la localidad toledana de Urda es de al menos 30 fallecidos. El siniestro se habría registrado a las 8.54 horas, cuando el AVE con salida de Madrid y destino Sevilla chocó con el Iryo que iba por delante y causó el descarrilamiento de los últimos dos vagones del tren alcanzado.