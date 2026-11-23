La RFEF presenta 'Érase una vez en América', la historia de la segunda estrella. - RFEF

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha presentado este lunes 'Érase una vez en América, el cómic oficial de la RFEF que relata la consecución de la segunda estrella el pasado verano en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y en el que se muestra como vivieron los protagonistas la competición.

La segunda estrella de la selección española masculina tiene su propio cómic. Este lunes se ha llevado a cabo la presentación de 'Érase una vez en Ámerica', un libro que relata la ilusión, los partidos, los retos y las victorias que llevaron a la 'Roja' en Estados Unidos, México y Canadá a ganar la segunda Copa del Mundo viñeta a viñeta.

La novela gráfica oficial de la selección española de fútbol invita a revivir la conquista del Mundial y descubrir las historias de sus protagonistas. Un recuerdo para aficionados y coleccionistas, y un regalo para compartir la pasión por el fútbol. Obra individual basada en hechos reales, concebida como una crónica ilustrada de uno de los mayores éxitos de la historia del deporte español.

Un libro que se ha presentado 182 días después en el mismo lugar en el que Luis de la Fuente diera a conocer la lista de 26 jugadores que participarían en el Mundial 2026, el Espacio Movistar de Madrid. Un acto en el que estuvo presente el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, el director general de la RFEF, Manuel Lalinde, y el director ejecutivo de Gersh, David Brabender.

De la Fuente señaló que nunca pensó que se podía contar la historia en un cómic. "Hay historias que no hemos podido contar, pero la del comienzo debería ser de hace muchísimo tiempo. Echaría la vista atrás y llegaría a años, cuando surgió un sueño. Los jugadores lo han hecho mejor de lo que pensábamos. Lo más importante está reflejado en el cómic. En las concentraciones también pasan muchas cosas que se han olvidado, y bien olvidadas", añadió.

Por su parte, Manuel Lalinde destacó que 'Érase una vez en América es "un regalo perfecto" para compartir con los más jóvenes en estas navidades. "Todos los españoles tenemos un fantástico recuerdo de la victoria, pero también de con quién lo vivimos. Dentro del cómic están los recuerdos y el corazón de todos los españoles", subrayó.

Un cómic que en palabras de David Brabender se ha conseguido hacer en "tiempo récord" y que puede consumirlo "cualquier miembro de la familia". Además, confirmó que el cómic saldrá a la venta el próximo viernes 27 de noviembre en los principales puntos de venta.