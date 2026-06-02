La RFEF presenta los patrocinios de Supradyn y de Tinto de Verano La Casera. - IRINA R. HIPOLITO / AFP7 / EUROPA PRESS

LAS ROZAS (MADRID), 2 (EUROPA PRESS)

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) presentó este martes sus acuerdos de patrocinio para sus selecciones nacionales con Supradyn, hasta el año 2030, y con Tinto de Verano La Casera, hasta 2028.

Aitor Karanka, director de la selección española, fue el encargado de dar la bienvenida a Supradyn como el producto multivitamínico oficial de los combinados nacionales y a Tinto de Verano La Casera como este tipo de bebida oficial de la 'Roja'.

El vitoriano recalcó que gracias a Supradyn van a poder dejar "atrás a partir de ahora el cansancio". "A partir de hoy, Supradyn será nuestra vitamina y sobre todo la energía en este Mundial que tan apasionante es para todos. Muchísimas gracias por la colaboración, por la compañía, por unirse a esta familia", expresó.

Por su parte, el directivo también agradeció el apoyo de Tinto de Verano La Casera, bromeando incluso con su conocido eslogan. "Ya podemos decir que con la selección en el Mundial va a haber La Casera con lo que nadie se va a ir", indicó con una sonrisa.

"La Casera forma parte de nuestras vidas y ahora forma parte de la selección y de un verano que esperemos pues sea espectacular. Esperemos que en este verano pues paso a paso y partido a partido se vayan celebrando esas victorias y que al final sea la de la final la que la que podamos celebrar y con La Casera dentro de esta familia", agregó.

Por su parte, la directora General de Bayer Consumer Health en España y Portugal, Marielle López, reconoció que era "un día muy especial para Bayer y para el equipo Supradyn". "Esto es mucho más que un acuerdo de colaboración, es un reconocimiento a algo mucho más importante, la confianza", celebró.

La directiva recordó que en el mercado de los suplementos vitamínicos hay mucha competencia y que "la diferencia la marca la calidad, el rigor científico y la trayectoria detrás de cada producto". "Hoy celebramos esta alianza con la RFEF para apoyar a nuestras selecciones absolutas con un compromiso que va más allá de fútbol. Esta colaboración que hemos firmado hasta 2031 nos permite conectar con los valores de energía, constancia, preparación y confianza que representan la selección", indicó.

Además, López informó que han entregado un kit a los jugadores que irán al Mundial "para que puedan rendir al máximo estos días de partido y de desfase horario con España", y una pulsera para que "sientan la energía de toda la afición para ganar el Mundial". "Estoy convencida de que con la energía que ya tienen y el impulso extra de Supradyn, la copa es nuestra", sentenció.

Mario García León, director de Marketing de Suntory Beverage and Food Iberia, también confesó que era "un día muy especial para La Casera después de más de 75 años formando parte de la vida de los españoles y acompañando a generaciones en reuniones familiares y sobre todo en celebraciones de todo tipo", y admitió que esta colaboración unía "a dos grandes iconos de España", que comparten "valores muy profundos".

Con esta alianza, la marca podrá "estar al lado de dos de los mejores equipos del mundo". "Pero además estar de la mano de algo que para nosotros es muy importante y que es de la mejor afición, que siempre marca la diferencia allá donde va y además representa como nadie los valores de nuestro país", puntualizó.

El directivo apuntó que para apuntalar este patrocinio realizarán una campaña 360, en televisión, digital y visibilidad en el punto de venta, y que también lanzarán una edición limitada, "muy especial", para acompañar a las selecciones de fútbol. "Todo nuestro apoyo a la selección porque estamos seguros que tendremos para celebrar muchísimos éxitos este verano", resaltó.