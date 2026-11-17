La RFEF reúne al Grupo de Trabajo de Primera Federación para analizar la evolución de la competición, en una sesión presidida por Rafael Louzán. - RFEF

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) celebró este martes una nueva reunión de trabajo con los clubes que integran la comisión de Primera Federación, encabezada por el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, según un comunicado.

La cita contó con la participación telemática de representantes del Atlético Madrileño, Racing Club Ferrol, CD Extremadura, Unionistas de Salamanca CF, AD Alcorcón, Juventud de Torremolinos CF y Real Jaén CF, elegidos durante el verano por los propios equipos para representar a los 40 integrantes de la categoría.

La jornada estuvo marcada por "el diálogo, el intercambio de opiniones y la puesta en común de propuestas", con el objetivo de analizar la evolución de Primera Federación y abordar "posibles mejoras una vez disputado el primer tercio de la temporada".

Según el comunicado, en la reunión se trató el crecimiento de las audiencias, con un incremento acumulado de más del 70% respecto a la pasada campaña, así como el alcance de las redes sociales oficiales de la competición, que han registrado 99,5 millones de visualizaciones entre el 1 de agosto y el 1 de noviembre.

También se abordaron cuestiones relacionadas con los horarios de los partidos, los patrocinios, las ayudas económicas y los programas de apoyo a los clubes. Asimismo, se compartieron los avances en la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, como el servicio de 'scouting' de Sportian, en una sesión en la que también participaron el secretario general de la RFEF, Álvaro de Miguel; el director general, Manuel Lalinde; el director de Competiciones, Alberto Bárez; el director Financiero, Emilio Herrero; o el presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Fran Soto.

Por último, Louzán agradeció "la implicación y el esfuerzo de las entidades en el crecimiento de la categoría", según recogió el comunicado, subrayando la importancia del "trabajo conjunto y la colaboración continua" para seguir impulsando una Primera Federación "cada vez más sólida, atractiva y competitiva".