Riquelme promete fichar a Haaland si es elegido presidente del Real Madrid

Archivo - 05 June 2024, Norway, Oslo: Norway's Erling Braut Haaland celebrates scoring his side's third goal during the International friendly soccer match between Norway and Kosovo at the Ullevaal stadium. Photo: Fredrik Varfjell/NTB/dpa - Fredrik Varfjell/NTB/dpa - Archivo

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El dirigente de Cox Energy y candidato a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, ha avanzado que fichará al delantero noruego Erling Braut Haaland, de 25 años, si gana esas próximas elecciones donde se enfrentará al actual máximo mandatario merengue, Florentino Pérez.

Durante su visita al programa 'El Hormiguero', el consejero delegado de Cox Energy adelantó este posible fichaje de Haaland, actualmente en el Manchester City, e igualmente dijo que el centrocampista español Rodri Hernández, también futbolista 'citizen', "jugará en el Real Madrid" porque él con ese objetivo hará "todo lo posible".