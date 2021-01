Riqui Puig: "Está siendo un año difícil para mí"

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del FC Barcelona Riqui Puig explicó que está "siendo un año difícil" en lo personal por la falta de minutos en el cuadro azulgrana, pero celebró oportunidades como la de este domingo, donde firmó el 0-2 al Elche.

"Ha sido una jugada muy buena de De Jong no había marcado muchos goles de cabeza y eso me hace muy feliz. Está siendo un año difícil para mí, estoy entrando muy poco, pero tenemos que seguir luchando, aprendiendo y esto me hace más fuerte como jugador", dijo en declaraciones a Movistar Plus.

El canterano destacó el buen camino del equipo en los últimos partidos, recortando en Liga. "Estamos dando bastantes pasos hacia delante. Estamos jugando muchos partidos fuera de casa, tres prórrogas, pero nos hacen más fuerte como equipo estas victorias", afirmó.

"No tenemos que fallar más, estar ahí, al Atlético le quedan muchos partidos también, nadie ha ganado una liga en enero y creo que aún tenemos muchas opciones de ganar esta Liga", terminó.