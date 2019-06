Robert Moreno: "El centro del fútbol son los futbolistas y debemos sacarles el mejor rendimiento"

Publicado 28/06/2019 17:24:33 CET

El seleccionador nacional Robert Moreno insiste en que no tiene "un modelo fetiche" a la hora de disponer a su equipo en el terreno de juego porque tiene claro que "el centro del fútbol son los futbolistas", los cuales en España se ajustan perfectamente al 4-3-3 que tanto él como sus predecesores han usado.

"No tengo un modelo fetiche y que crea que es el mejor. El centro del fútbol son los futbolistas y nuestra función es sacarles el mejor rendimiento", señala Moreno en la segunda parte de una entrevista a los medios oficiales de la RFEF.

Sin embargo, no olvida que "al estar en la selección la ventaja es que puedes elegir el modelo y coger jugadores que se adapten". "Por eso jugamos 4-3-3, porque ha dado éxito y porque tenemos un perfil de alto nivel de jugadores que se adaptan a este tipo de sistema, pero no soy extremista", remarca.

Otro mensaje que envía el relevo de Luis Enrique Martínez es que su equipo debe sabe que pueden ganar y perder "con cualquiera". "Cuando te crees que eres el mejor, empiezas perder", advierte el catalán, que apela a la "humildad" y el "sacrificio" para "intentar la clasificación" para la Eurocopa de 2020 "de la mejor forma posible".

Y si eso se logra, quedará el reto del título. "El fútbol se decide en detalles. Todo el trabajo de una clasificación y en un campeonato se pueden ir en una situación no controlable ni por los jugadores ni por nosotros. Son torneos muy cortos y complejos, y hay que ir con la máxima ilusión, pero muy humildes", afirma el técnico.

"Ahora noto que la gente me conoce, pero es lo que menos me gusta, sólo me ha gustado cinco segundos. Compraría la intimidad del segundo entrenador con la responsabilidad del primero, pero sé que es parte de este puesto y lo asumo con gusto, pero me gustaría que mi familia quedase totalmente al margen porque he visto lo que supone en otras personas la fama y es algo que no me gusta. Ojalá tenga que sufrir mucho esa fama porque lo haga bien y ganemos títulos y sea bueno para todos", desea.