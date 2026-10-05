Roberto Jiménez: "Hemos normalizado que un aficionado vaya a un estadio e insulte, es algo inaceptable"

Archivo - El exfutbolista Roberto Jiménez, nuevo Responsable de la Oficina del Jugador de LaLiga. - LALIGA - Archivo

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exportero y responsable de la Oficina del Jugador de LaLiga, Roberto Jiménez, denunció este lunes que la normalización de que un aficionado vaya al estadio e insulte a los jugadores es algo "inaceptable", y además insistió en la importancia de "formar a los jugadores" de cara a su retirada como futbolista profesional.

"En el fútbol hemos normalizado que un aficionado vaya a un estadio e insulte al jugador, al entrenador y se meta con tu familia, y eso es algo inaceptable que provoca mucho daño en quien lo recibe. A veces parece que el futbolista está muy lejos de verse afectado por este tipo de cosas, pero te garantizo que duele porque somos seres humanos y no nos han entrenado para eso", expresó Jiménez en la tercera edición del Congreso 'Deporte en Positivo' del Diario As.

Como respuesta a estas actitudes, el exportero afirmó que desde LaLiga se ha creado un proyecto para dar soporte a los futbolistas en los ataques de odio que puedan recibir "fuera de su momento profesional", por ejemplo "en las redes sociales". "Ahora, los futbolistas, a través de una 'app' que tenemos en LaLiga, tienen una pestañita en la que se pueden poner en contacto con nosotros y, en colaboración con el Departamento de Relaciones Institucionales, activamos un protocolo de asistencia social, jurídica y psicológica", explicó.

Y es que para entender mejor la labor de la Oficina del Jugador de LaLiga, se encarga de dar "un servicio 360º" para garantizar todas las necesidades que puedan tener los jugadores en todos los aspectos de su profesión. "Les acompañamos en la competición dándoles toda la información posible, para que no se centren únicamente en jugar, sino que también conozcan su entorno y cómo se construye el sector al que pertenecen", añadió.

Además, Jiménez aprovechó para revelar que la patronal de clubes lanzará próximamente un protocolo de asistencia a jugadores que enfrenten "lesiones de larga duración". "Entendemos que es un momento en el que el futbolista sale absolutamente de la competición, con otros horarios y se ve limitado físicamente para jugar al fútbol. Así ofreceremos actividades de formación académica e idiomas para intentar cubrir ese vacío que siente un futbolista cuando afronta un periodo así", puntualizó.

Así, el exfutbolista insistió en la importancia de saber que los jugadores necesitan tener una formación cuando estos se retiren. Por ello, también explicó los dos objetivos de este proyecto. "Poder formarles en lo que ocurre cada día y cada semana de su participación como jugadores. El otro es pensar en la transición profesional porque cuando uno se retira tiene más de la mitad de la vida productiva por delante. Necesitas formarte si quieres entrar al mercado laboral", advirtió.

Asimismo, otro de los proyecto que ha impulsado LaLiga es el de 'Player Care', que impulsa a los clubes a tener un contacto "más cercano" con sus futbolistas a la hora de atenderlos, e incluso a sus familias también, con el objetivo de crear un "impacto más positivo y sentimiento de pertenencia entre jugador, club y competición".

Y todo este trabajo orientado hacia el cuidado del futbolista viene porque, según Jiménez, al jugador no se les prepara mentalmente a soportar una presión que pueda afectar directamente al protagonista, a sus seres queridos, compañeros y al legado que pueda dejar. "En mi trabajo intento ponerme en la mente de los jugadores de nuestra competición, y entender por qué momentos pueden estar atravesando para saber cómo poder ayudarles en cada uno de ellos", añadió.

Por último, en su caso personal, al exportero sólo le enseñaban a parar balones y a rendir al máximo nivel delante de 100.000 personas. "En ese momento me apoyaba en mi familia y en mis compañeros, porque tu familia convive contigo, pero no termina de entenderlo todo porque no está en el vestuario, pero los compañeros sí", admitió.

"Es algo que me gustaría que los futbolistas sigan haciendo, aunque también me gustaría que tuvieran otro soporte en el que nosotros podamos intervenir y no necesiten ser autosuficientes en gestionar estos temas tan complicados", sentenció Jiménez.