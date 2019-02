Roberto Martínez: "Henry necesitaba más tiempo en el Mónaco"

Publicado 15/02/2019 19:35:01 CET

El seleccionador de Bélgica, el español Roberto Martínez, defendió a Thierry Henry tras su despido como entrenador del AS Mónaco y aseguró que "necesitaba más tiempo" para poder "evaluar su trabajo" después de haber compartido juntos el pasado Mundial como técnico asistente.

Martínez conoce bien a Henry y su gran experiencia en el Mundial de Rusia le sirvió de trampolín al exjugador del Arsenal y Barcelona, entre otros equipos. "Para evaluar verdaderamente el trabajo de Thierry Henry, era necesario ir más allá del mes de enero. Me decepcionó un poco la forma en que terminó la historia de Henry con el Mónaco", reconoció en declaraciones a L'Equipe TV.

"Desde mi experiencia, puedo decirte que él ya tiene el alma de un entrenador. Incluso creo que tenía el espíritu de entrenador cuando aún era jugador. Sé que Thierry es un ganador", añadió el preparador español, que mantiene las puertas abiertas a su ex ayudante en los 'diablos rojos'.

"Estoy preparado para acogerlo de nuevo en la selección belga, sí, pero me gustaría tener una conversación con él al respecto. No obstante, este no es el momento adecuado, necesita algo de tiempo para comenzar de nuevo", añadió el catalán.

En este sentido, Martínez explicó que "ahora que se ha construido un equipo alrededor de él" y ha dado "este paso adelante, no sería lógico que vuelva a ser asistente". "Pero con lo que él ha hecho por nosotros en la selección las puertas siempre estarán abiertas para él", finalizó.

Henry fue destituido el pasado 24 de enero después de casi tres meses y medio en el banquillo monegasco. En ese tiempo, los rojiblancos sólo consiguieron una victoria. En este momento, dirigidos por Leonardo Jardim, ocupan la decimoctava posición, a un punto de los puestos que dan la salvación.