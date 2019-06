Robertson: "Pochettino mejora a un jugador en uno o dos años con él"

Publicado 31/05/2019 17:40:39 CET

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El defensa del Liverpool Andrew Robertson apuntó que tanto ellos como el Tottenham, su rival en la final de la Liga de Campeones de este sábado, "son dos muy buenos equipos", y elogió la figura del técnico rival, Mauricio Pochettino, capaz de "mejorar en uno o dos años" a cualquier jugador que entrena.

"No creo que seamos favoritos, hemos jugado en liga y han sido de los mas difíciles y nos pueden causar problemas, pero nosotros a ellos también. Somos muy buenos equipos los dos y si son mejores nos ganarán, pero si jugamos al cien por cien los dos estará bastante igualado. Ambos estamos confiados y nosotros esperamos con mucho interés este reto", señaló Robertson este viernes en rueda de prensa en el Wanda Metropolitano.

El lateral insistió en olvidar la derrota del año pasado en Kiev. "No podemos volver y cambiar ese resultado. No fue sencillo asumir que para la primera final que jugábamos algunos la perdimos, pero nos hizo más maduros y eso ya lo hemos aprovechado esta temporada. Esas finales (en relación también a la perdida en 2016 ante el Sevilla en la Liga Europa) ya acabaron, no podemos vivir del pasado", aseveró.

"Siempre es bueno ver que están apoyando al equipo, pero sentimos la presión de jugar para este club cada día. Tenemos aficionados por todo el mundo y en Madrid va a haber miles con o sin entradas y los que en estén en el estadio son una pequeña fracción del Liverpool. Agradecemos su magnífico apoyo", celebró sobre la hinchada 'red'.

Sobre su papel en el campo, de marcado cariz ofensivo, Robertson reconoció que tanto él como Trent Alexander-Arnold deben de "tener en cuenta quienes son los extremos". "Ante todo somos defensas y es importante que no nos metan goles. Tenemos que controlar sus extremos y si lo hacemos, la mitad de trabajo ya estará hecho, pero también ser ofensivos. El defender corresponde a los once", puntualizó.

"Desde que llegó al club, ha cambiado su funcionamiento y queremos recompensarle con un trofeo. Hay que dar ese paso, pero no sólo por él sino por el resto y nuestras familias también", afirmó cuestionado por la figura de Jürgen Klopp.

En este sentido, también elogió a Mauricio Pochettino al ser preguntado por Lucas Moura. "Es un grandísimo jugador, de primer nivel y ha mejorado en las últimas campañas y eso es de esperar por como entrena Pochettino, un jugador que llega al Tottenham, en uno o dos años mejora con él. Tendremos mucho cuidado con todos y tendremos que intentar pararles", sentenció.