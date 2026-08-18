Rodri ficha por el Barça hasta 2030 - FCB

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista internacional español Rodri Hernández jugará en el FC Barcelona las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030, después de que el club azulgrana y el Manchester City hayan alcanzado un acuerdo para el traspaso del futbolista, ha comunicado este martes la entidad catalana.

"El Manchester City y el FC Barcelona han llegado a un acuerdo para el traspaso de Rodrigo Hernández 'Rodri'. El futbolista madrileño firma como azulgrana hasta el 30 de junio de 2030", señaló el FC Barcelona en un comunicado oficial.

Después de proclamarse campeón del mundo con España en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el madrileño, ganador del Balón de Oro en 2024, estuvo, según algunas informaciones publicadas en los medios, en negociaciones con el Real Madrid, llegando a alcanzar un acuerdo con el club blanco.

Sin embargo, el FC Barcelona irrumpió en los últimos días en las negociaciones y logró convencer al futbolista de unirse al conjunto azulgrana, en el que compartirá vestuario con algunos compañeros de la selección española, que también se proclamaron campeones del mundo, como Pedri, Gavi, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Joan Garcia y Lamine Yamal.

Ahora, el futbolista de 30 años buscará agrandar su exitosa carrera, después de ganar el Balón de Oro de 2024; la Copa del Mundo de la FIFA -elegido como Balón de Oro del torneo-, Eurocopa, en las que fue elegido 'MVP', y la Liga de Naciones con España.

Además, fue clave en el Manchester City de Pep Guardiola, con el que conquistó la Liga de Campeones de 2023 marcando el gol decisivo en la final. Con el cuadro 'citizen' celebró también numerosos títulos, entre ellos cuatro Premier Leagues.

El jugador madrileño ha disputado 298 partidos con el conjunto inglés en los que anotó 28 goles y repartió 32 asistencias. En su experiencia por España, entre el Atlético de Madrid y Villarreal, participó en 131 encuentros, en los que convirtió cinco goles y siete asistencias.