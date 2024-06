Rodri: "Vamos a por la cuarta, es la mentalidad del equipo"

"Tengo la sensación de que ninguna selección se quiere enfrentar a España"



MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista de la selección española Rodri Hernández confesó que espera otro duelo complicado contra Croacia, como en la final de la Liga de Naciones, en el estreno para ambas este sábado en la Eurocopa 2024, donde España tiene "mentalidad" de "ganar".

"El vértigo es el mismo, club o selección, nervios del principio, de ver cómo va a responder el equipo. Nuestro principal objetivo es competir, venir a ganar, demostrar que España vuelve a estar para ganar una Eurocopa. Son torneos de momentos, momentos que no permiten despistes. Vamos a por la cuarta, es la mentalidad del equipo. No me gusta pensar a largo plazo, me gusta mirar en el partido de mañana. Que ganemos y a partir de ahí vaya creciendo la confianza. Sólo pasará de peldaño a peldaño", dijo.

El jugador del Manchester City compareció en rueda de prensa en la previa al debut de España, una cita contra Croacia ya clásica en los torneos continentales. "España ha demostrado ser un equipo que ha competido contra las grandes selecciones, Brasil, Italia, Croacia, la final contra Francia que se escapó por poco. Tengo la sensación de que ninguno se quiere enfrentar a España y que somos un equipo complicado de ganar. Hay una igualdad muy grande, son momentos, quien los lea mejor ganará. Es lo que tenemos que mejorar de los torneos anteriores", afirmó.

"Nos conocemos mucho. Somos dos equipos que basan mucho su juego en el centro del campo, en dominar al oponente. Croacia tiene tres de los mejores centrocampistas del mundo. Es un equipo muy completo, muy competitivo, nunca pierden la cara. Es lo más difícil, cómo compiten y cómo manejan los tiempos del partido. Tenemos que estar muy atentos y hacer un gran partido", añadió.

Además, Rodri recordó que Croacia es "muchas más armas" que Modric y fue preguntado por su compañero en el City Josko Gvardiol. "Ya tendré una charla con el extremo que vaya a jugar. Es una de las grandes incorporaciones que hemos tenido en el City, un jugador fantástico, que era central y se ha adaptado al lateral de manera natural. Está claro que va a ser lateral y por ahí va ir bastante parte del peligro de Croacia por la calidad que tiene. Estarán avisados los que jueguen de extremos", apuntó.

Además, el internacional español apuntó que el estilo de España debe ser el que le lleve a ganar. "No entiendo de estilos, el que te lleve a ganar. El míster plantea una manera, cada rival es diferente. Es un error pensar que un estilo te va a llevar a ganar, hay que adaptarse", afirmó.

"En el liderazgo no hay un patrón, a nadie le enseñan a ser así. Vas aprendiendo, algunos lo tienen más desarrollado. He tenido que ir aprendiendo en mi caso. Busquets y Ramos han sido dos ejemplos en la selección. La virtud es tener calma en la tempestad y aportar luz cuando la gente no confía. Es quien intenta que nadie se baje del carro", terminó.