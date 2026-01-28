Rubén García renueva con Osasuna hasta 2027

Archivo - Rubén García, CA Osasuna - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

El CA Osasuna y el centrocampista español Rubén García alcanzaron un acuerdo este miércoles para renovar el contrato del jugador hasta 2027, con lo que cumplirá al menos nueve temporadas de 'rojillo'.

"El Club Atlético Osasuna y Rubén García han alcanzado un acuerdo para extender su compromiso hasta el 30 de junio de 2027. Aunque la anterior relación contractual establecía la opción de prorrogar automáticamente la vinculación en el caso del cumplimiento de hitos deportivos, ambas partes han decidido sellar de forma anticipada la continuidad del mediapunta valenciano otra temporada más", anunció el club en un comunicado oficial.

De este modo, Rubén García disputará su noveno curso en Osasuna, club al que llegó en 2018 cuando el equipo estaba en Segunda División y del que se ha convertido en uno de sus capitanes. "Su cláusula de rescisión se mantiene en 8.000.000 de euros y mañana a las 12:30 horas ofrecerá una rueda de prensa en compañía del director deportivo de la entidad, Braulio Vázquez", añade.

Rubén García ha sido pieza importante las últimas campañas en la permanencia de Osasuna en Primera, una clasificación para competición europea y un subcampeonato de la Copa del Rey. El de Xàtiva acumula 281 partidos oficiales con Osasuna, situándose como el jugador de la actual plantilla con más encuentros disputados y en el vigesimoprimero de toda la historia del club.