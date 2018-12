Rubi: "Nuestro talante va a ser deportivo, esperamos que Piqué también lo tenga"

Publicado 07/12/2018 14:00:43 CET

El entrenador del Espanyol, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', quiso rebajar la tensión que suele rodear al derbi catalán confirmando que su "talante va a ser deportivo" y que espera que Gerard Piqué "también lo tenga" tras las tensiones de los últimos años, en un partido en el que el FC Barcelona es un rival "temible", aunque la plantilla perica quiere ser "la primera de la historia" en ganar al eterno rival en liga en el nuevo estadio.

"Nuestro talante va a ser deportivo, esperamos que él (Piqué) también lo tenga, de máxima competitividad. Va a ser un partido intenso, pero siempre desde la deportividad", afirmó Rubi en la rueda de prensa previa al partido de este sábado frente al Barcelona.

El técnico catalán confesó que hasta el miércoles no empezaron "a hablar del derbi". "Nuestros jugadores quieren ser la primera plantilla de la historia que gana al Barcelona en liga en el RCDE Stadium", señaló, como la "mejor motivación" para su equipo.

Como tiene acostumbrada la afición perica, habrá lleno en el RCDE Stadium, con más de 30.000 personas. "Estamos en deuda con la afición, después del resultado con el Girona (1-3), ojalá tengamos un ambiente fantástico para aquellas fases en las que lo vamos a pasar mal. Será muy positivo para nosotros que haya ambiente", añadió respecto a la presión que habrá desde la grada.

"Si tengo que hablar del rival, 37 goles a favor en 14 partidos... me parecen unos números muy buenos. De 22 partidos ha perdido dos, es normal perder alguno. El rival es, como siempre, un rival temible. Si conseguimos ver el Espanyol de antes de Getafe o Girona, va a ser un derbi muy igualado, vamos a tener opciones", confesó Rubi, que no está muy contento con lo visto en los dos últimos partidos de liga, en los que cayeron derrotados.

Uno de las principales amenazas de los de Valverde será Leo Messi, que tiene un porcentaje de culpa "altísimo" en "las victorias de su equipo". "No solo te puede marcar gol, te puede asistir. Es importante pararle, pero lo mas importante es llevar a cabo nuestro plan a nivel general", señaló, aunque reconoce que también deben estar muy atentos a "sus zonas de influencia más importantes" y ser conscientes de que necesitarán "ayudas".

"No solo es su jugada individual, también es que puede dar el último pase. Lo hemos entrenado, pero sin obsesionar a los jugadores, no me interesa que salgan obsesionados", confesó sobre la dificultad de parar a Messi, del que dice que es "el mejor de la historia". "No tengo el conocimiento de saber lo que pasó en los años 60 y 50, pero me parece que un jugador que marca 50 goles por temporada, y cómo los hace... Son muchos años marcando las diferencia", remarcó.

"En el Balón de Oro se premian más los títulos que la calidad del jugador, esa sensación sí que la tengo", comentó después de que Modric se hiciera con el premio a mejor jugador del 2018 que entrega la revista 'France Football'.

Para Rubi, uno de los problemas de los últimos partidos es que ahora les está costando más "acompañar a Borja Iglesias en el tema del gol" que cuando comenzó la liga. "Tanto interiores como extremos nos tienen que aportar más goles, no solo un jugador. No podemos depender de la eficacia de un jugador", añadió, aunque reconoce que ya "hay un punto de preocupación", pero le restan "un poquito de importancia" para que los futbolistas "no se sientan aún más presionados".

"Hemos conseguido que el equipo tenga una idea de juego muy clara y definida. A día de hoy creemos muchísimo en nuestra idea de juego. El Barça no ha dejado de creer en su idea, tiene muy claro a lo que juega, puede haber distintos futbolistas, pero el estilo está intacto", comentó respecto al buen hacer en el juego de los 'pericos' este año, aunque deberán "intentar buscar una cosa para sorprender".

En ese sistema de juego, "Borja (Iglesias) es importante", pero "si esta a su máximo nivel". "Tiene gol y además genera situaciones de gol, pero cuando esta a su máximo nivel", agregó el técnico, que también ha confirmado que "Naldo y Sergio García están disponibles" y "tienen el alta" para enfrentarse al Barcelona.