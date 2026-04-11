Rummenigge, sobre la eliminatoria ante el Real Madrid: "No debemos dejar que cunda demasiado la euforia"

Archivo - Karl-Heinz Rummenigge - Lukas Barth/dpa - Archivo

MÚNICH (ALEMANIA), 11 Abr. (dpa/EP) -

El expresidente del Bayern Múnich Karl-Heinz Rummenigge ha pedido al equipo no dejarse llevar por "la euforia" antes del partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Real Madrid en el Allianz Arena, tras el 1-2 de la ida, y ha recordado que el conjunto blanco les ha dado "suficientes dolores de cabeza en Múnich".

"No debemos cometer ahora el error de dejar que cunda demasiado la euforia. En este momento percibo un pequeño revuelo y, sinceramente, no me gusta. El Real Madrid ya nos ha dado suficientes dolores de cabeza aquí en Múnich, y me gustaría recordarlo", declaró el veterano expresidente del Bayern en una entrevista con el canal DAZN.

Rummenigge se refirió a la semifinal de la Liga de Campeones del Bayern en 2014, bajo la dirección del entrenador Pep Guardiola. En aquella ocasión, el campeón alemán sufrió una derrota por 0-1 en Madrid. "Entonces perdimos el partido de vuelta. Sergio Ramos marcó dos goles a balón parado a los 15 minutos, y el partido quedó prácticamente decidido", dijo al recordar el 0-4; además, Cristiano Ronaldo marcó dos goles.

"El miércoles de la semana que viene tenemos que volver a dar lo mejor de nosotros mismos. Jugar muy concentrados, con mucha inteligencia, e intentar repetir lo que mostramos el martes", advirtió el exfutbolista.

Sin embargo, Rummenigge, al ser preguntado si el Bayern tiene potencial para volver a ganar el título, fue optimista. "El ambiente en el club me recuerda a 2020, cuando ganamos la Liga de Campeones", advirtió.

Si llegan a semifinales, "seguro que no será más fácil", vaticinó. Allí les esperaría o bien el PSG o bien el Liverpool. "Por el momento todo apunta al PSG, es decir, al actual campeón de la Liga de Campeones. Hay que dejar una cosa muy clara: ganar la Liga de Campeones en su formato actual, con esta densidad y calidad, es cada vez más difícil", dijo Rummenigge.

En otro orden de cosas, Rummenigge elogió al portero Manuel Neuer tras su extraordinaria actuación en Madrid. "El martes había un gigante bajo los palos", dijo el exdelantero de la selección alemana. "Para mí, Manuel Neuer es el fichaje más importante de los últimos 15 a 20 años. Robert Lewandowski también desempeña un papel importante y, por supuesto, entretanto se han sumado otros. No es casualidad que en estos 15 años hayamos ganado con Manuel Neuer todo lo que hay que ganar en el fútbol", finalizó.