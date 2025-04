Saka: "Si ganamos, será por el esfuerzo del equipo, necesito a mis compañeros tanto como ellos me necesitan"

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El atacante del Arsenal Bukayo Saka reivindicó el "esfuerzo del equipo" para ganar al Real Madrid en la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones, duelo para el que se ha recuperado a tiempo, después de una lesión "muy dura inicialmente", pero que ha sido "muy buena mentalmente".

"Los jugadores estamos listos y no tengo ninguna duda de que los aficionados mañana también estarán listos, y van a ayudar a crear la noche más hermosa que el Emirates ha vivido", comentó el inglés en la rueda de prensa previa a la ida de cuartos de este martes (21.00).

El jugador estará disponible después de superar un desgarro en el músculo de su pierna derecha, una lesión que necesitó cirugía. "Mentalmente fue muy bueno para mí. Obviamente, fue muy duro inicialmente, pero una vez terminado, me concentré en volver más fuerte. Los últimos cinco años he estado jugando partido tras partido, ha sido el primer descanso que tuve y fue muy bueno para mí. Me siento fresco", avisó.

"Dije a mis fisios que quería volver para este partido. Y no solo volver, sino hacerlo en buena forma. Me siento bien. Así que sí, eso fue lo que pasé muchos meses trabajando masivamente hacia eso. Y sí, estamos aquí ahora, así que estoy emocionado", agregó.

El atacante pidió "respetar" al Real Madrid "y aceptar lo que han hecho en la historia". "Pero mañana, cualquier cosa puede pasar. No podemos enfocarnos demasiado en eso", comentó sobre la tradición de los blancos en la competición.

"Es una noche muy grande y los riesgos son muy altos contra uno de los mejores equipos en la competición, así que creo que es un partido al que definitivamente quiero estar involucrado", comentó, antes de desvelar los consejos de Thierry Henry. "Lo más importante es la confianza que tiene en sí mismo. Me gusta verle con confianza, nadie podía pararlo en el campo. Y creo que con esa creencia, literalmente destruyó la liga. Así que eso es lo que más admiro de él", confesó.

Saka admitió que ganar el Balón de Oro "es un sueño", como "para muchos jugadores". "Estoy trabajando duro para hacer lo mejor para mi equipo. Y cualquier recompensa individual que venga con eso, lo acepto", dijo, antes de compararse con las estrellas del Real Madrid. "No quiero decir que están un nivel por encima de mí porque no creo que sea así", agregó.

"No, en absoluto siento presión. Creo que si vamos a ganar, va a ser un esfuerzo del equipo. Necesito a mis compañeros tanto como me necesitan. Este equipo es una familia real y podemos hacer cosas juntos", avisó, antes de referirse a la actitud madridista en esta competición. "Todos sabemos lo que hacen. Hemos visto muchos de sus partidos y los retos y remontadas. Espero que eso no suceda en este momento", deseó.

Finalmente, Saka elogió la labor de Vinícius Júnior contra el racismo. "Lo conozco como jugador y he visto su carrera. Por supuesto, algunos momentos han sido difíciles para él, pero ha demostrado que es más grande que todo eso, así que le doy crédito por eso", concluyó.