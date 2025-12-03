El Sánchez-Pizjuán, clausurado parcialmente tres partidos

Los jugadores del Real Betis gesticulan a la grada del Ramón Sánchez-Pizjuán. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán deberá cumplir una sanción de cierre parcial durante tres encuentros por los incidentes en la recta final del derbi del pasado domingo ante el Real Betis, con lanzamiento de objetivos desde la grada a los jugadores verdiblancos, según la resolución del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Imponer al Sevilla FC una sanción de clausura parcial de su recinto deportivo por un periodo de tres partidos y una sanción de 45.000 euros, por la comisión de las infracciones muy graves tipificadas en el artículo 76.2, en consonancia con el artículo 15 del Código Disciplinario de la RFEF", informó Disciplina en su comunicado relativo a los hechos de la jornada 14 de LaLiga EA Sports.

Por ello, Disciplina requiere al Sevilla para que, en el plazo de 24 horas, comunique al Comité los sectores que conforman el 'Fondo norte' desde los que se produjeron los lanzamientos de mecheros y botellas en los últimos minutos del derbi entre los hispalenses y el Betis, que provocó la suspensión del encuentro durante unos minutos.

En el 88', el colegiado Munuera Montero detuvo el encuentro durante más de 15 minutos por el lanzamiento de objetos desde el fondo norte del Ramón Sánchez-Pizjuán, con una botella a punto de impactar en el portero verdiblanco Álvaro Valles. El choque se reanudó sin incidentes y el 0-2 n se movió del marcador.

Además, Disciplina confirmó la sanción de dos encuentros a Isaac Romero, después de que este viese la roja directa en el minuto 84 por una falta por detrás sin balón sobre Valentín Gómez, al entender el Comité que la acción se produjo "de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido".