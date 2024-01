Sánchez Vera: "No se puede perder una final así, creo que no hace bien al fútbol femenino"

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Levante UD Femenino, José Luis Sánchez Vera, afirmó este sábado que "no se puede perder una final así", en alusión al 7-0 encajado por sus jugadoras en el partido por el título de la Supercopa de España, y que eso "no hace bien al fútbol femenino" en su evolución.

"Estamos dolidas, tristes. No nos vamos a esconder, no se puede perder una final así, creo que no hace bien al fútbol femenino y creo que no es justo para nuestros aficionados. No nos vamos a conformar, es un palo duro, es un palo gordo, tenemos que seguir creciendo y ahora toca vivirlo, toca sufrirlo, avanzar y a partir de mañana lo veremos de otra forma, el lunes de otra, etc.", reflexionó Sánchez Vera después de la final, disputada en el Estadio Municipal de Butarque (Leganés).

En su rueda de prensa, el entrenador levantinista alabó a las culés. "Hace mucho y bien tener un equipo como el FC Barcelona en la Liga española. Creo que es el ejemplo que tenemos que seguir teniendo todos como referencia; lo digo así a nivel futbolístico, a nivel de 'staff', a nivel de club... Es jodido sufrirlo abajo, pero es un gusto tener eso tan cerca y aprender", argumentó al respecto.

Además, resumió cómo de un comienzo de partido esperanzador se pasó a una tortura. "Tienes dos muy claras en los primeros cinco minutos para haber intentado hacer algo de runrún... y a partir de ahí creo que ha habido un equipo que ha jugado al ritmo de Mariona", alabó a Caldentey.

"Ya lo dije en rueda de prensa, ha pasado, no hemos sido capaces de pararlo y seguramente que en la parte como míster no he conseguido dar en la tecla. Y ya está, nos ha tocado jugar a remolque y poca más explicación hay del partido. Un equipo muy superior a otro", agregó.

Pese a la abultada derrota, Sánchez Vera se mostró confiado para el resto de la temporada. "Vamos a volver a intentarlo, estamos en cuartos de Copa y queremos volver a jugar una final, que es lo importante", dijo. "Peleo más allá del club para el que trabajo, peleo por nuestro fútbol, por el fútbol femenino. Pero no se puede dar todo, desde luego", lamentó desde la sala de prensa de Butarque.

"Hoy estaba en nuestra mano, no sé si no hemos estado a la altura o qué, pero no hemos estado bien. Igual que es importante tener referentes como el FC Barcelona, es importante para todos los que queremos estar y que casi es un 'déjà vu' de todos los equipos. A ver si somos capaces de entender el mensaje y somos capaces de acercarnos. El problema no lo tiene el Barça, el problema lo tenemos los demás", sentenció.

"Creo que nos ha faltado personalidad o saber, o seguramente en esa situación yo tenía que haber modificado tácticamente, acumular a más gente aún, haber renunciado a lo mejor a intentar pensar que podíamos robar más arriba. Y las futbolistas seguro que hubieran estado más cómodas en ese sentido. Lo que imaginé el otro día con el Atleti me salió y hoy no me ha salido nada, me sabe mal por las futbolistas", analizó.

Mientras tanto, Sánchez Vera repitió sus elogios al buen hacer del Barça en su sección de fútbol femenino cuando hace años cedían Ligas ante el Atlético de Madrid. "Tenía la capacidad para mantener a las jugadoras y darles continuidad, los proyectos continuaban. Algo hizo bien el Barça en su tiempo, es algo que hoy es consecuencia o resultado de muchos años de trabajo. No se llega en una situación a corto plazo, los procesos tienen su tiempo; requieren de muchas cosas, requieren de inversión, requieren de posicionarte tú como club", explicó.

"En esa jerarquía que está marcando el fútbol femenino, que crece, con lo que se hacía antes no vale para todos. Ahora, creo que también es buen ejemplo cómo un Levante con menos herramientas que otros clubes haya sido capaz de estar en una final", subrayó el entrenador 'granota'.

"El escalón ahora tan grande que hay del Barça con el resto no se va a igualar en dos meses ni en tres meses. Tener a las Pinas, Aitanas, Marionas, Patris, Salmas, Putellas... es consecuencia de un trabajo de muchos años por detrás y de poder retener futbolistas, poder formar futbolistas y saber adónde quieres llegar. Han trabajado muy bien, es que son los mejores y las mejores por algo", insistió Sánchez Vera.

"Tenemos que aprender muchas cosas y si no lo queremos tomar así... Pero sé que duele, que escuece, que es un resultado que no ayuda al fútbol femenino, me voy muy dolorido por eso, porque no es un resultado que me guste para mi afición y porque no ayuda el fútbol femenino", concluyó.