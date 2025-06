Santi Denia: "Italia nos ha cambiado el plan y también nos ha sometido"

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español Sub-21, Santi Denia, ha reconocido que Italia, con la que han empatado este martes en el Europeo de Eslovaquia (1-1) para atar la primera posición del Grupo A, les ha cambiado "el plan" y por momentos les ha "sometido", además de advertir de que deben seguir "mejorando" en esta cita continental porque lo van a "necesitar".

"Les he felicitado por el trabajo que han hecho. Desde el primer día, el mensaje que esto lo tiene que sacar el equipo, la familia que son. Menos un jugador, Aitor, y me da mucha pena, todos han sido partícipes. Nos lo ponen difícil. Nuestro trabajo va a ser seguir mejorando porque lo vamos a necesitar", señaló en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Además, alabó el partido planteado por los 'azzurrini'. "Felicitaba a Carmine -Nunziata-, nos han cambiado el plan. Italia te cambia el plan. Hemos salido bien pero también nos han sometido, son muy buenos. Ha sido por detalles. Es una de las finales clásicas del Europeo Sub-21. Son muy buenos jugadores", dijo. "Sería bonito encontrarnos en la final, porque significaría que habríamos pasado los cruces", añadió.

Además, habló de las opciones en ataque de España. "Tenemos un modelo de juego y buscamos jugadores por fuera que tengan desequilibrio, uno contra uno, velocidad, aparte de calidad y talento. Nuestra idea es tener juego por dentro, con jugadores de calidad que puedan girarte el juego, y velocidad por fuera. Es un perfil de jugador que nos gusta mucho. Estamos encantados con los cuatro", indicó.

También valoró el estado de Marc Pubill y Raúl Moro, que acabaron con molestias. "En el caso de Pubill, parece un tema de sobrecarga. Raúl ha tenido algún problema en su equipo, pero está bien. Ahora lo importante es la recuperación, son cuatro días y hay que recuperar. Cuando empiezan los Europeos, los entrenamientos son más bajos de carga porque son de recuperación y de compensación. Vamos a tratar de recuperarlos", subrayó.

Sin embargo, el técnico albaceteño no desveló si prefiere a Inglaterra o a Alemania como rival en cuartos. "También tiene opciones Eslovenia. Vamos a esperar a mañana. Cuando veamos el resultado y la clasificación a esta hora, analizaremos. Vamos a focalizar mucha energía en seguir mejorando al equipo. Tengo unos analistas que me clavan lo que hacen los rivales y me dan información perfecta a los jugadores. Estoy rodeado de los mejores. El trabajo que teníamos que hacer era intentar ser primeros, era el objetivo", expresó.

Por último, Denia habló del hecho de no tener que cambiar de sede. "Hemos tenido de todo. Hace un año en los Juegos tuvimos que cambiar. Queríamos ser primeros, es el objetivo, es porque estás haciendo las cosas bien. Es importante ser primero y quedarte en la misma sede porque estamos cómodos", finalizó.