Santi Denia: "Nosotros no podíamos darle más a Assane Diao"

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español Sub-21, Santi Denia, ha asegurado que no podían "darle más" al futbolista Assane Diao, al que han ido "a ver a Italia" y que ha optado por jugar por Camerún en lugar de por España, y ha indicado que no va a "obligar a nadie" a jugar el Europeo del próximo verano, que coincide con el Mundial de Clubes.

"Debutó además en una convocatoria conmigo en una Sub-18 en Suiza, ha sido campeón de Europa Sub-19, ha jugado también conmigo en la Sub-21, ha venido con nosotros y creo que nosotros más no le podíamos dar. Hemos ido a verlo a Italia, hemos estado con él, y ya son decisiones personales y ahí tampoco podemos entrar más", señaló ante los medios de comunicación.

En este sentido, explicó que el exfutbolista del Real Betis y actualmente en el Como italiano ya ha tomado una "decisión". "Podemos darle hasta donde podemos darle a los jugadores, que es la experiencia y la competición al máximo nivel, y luego es una pregunta que creo que va más para Assane que para nosotros. Es un chaval excepcional, que ha estado agradecido de estar con nosotros y ha tomado una decisión. Estaba en la prelista y tenía muchas posibilidades de venir porque estaba jugando además muy bien en el Como", indicó.

Además, desveló que mantiene conversaciones con los jugadores para ver su predisposición. "Claro que tiene que haber, pero no se pueden revelar porque son privadas", dijo, antes de ser preguntado por la ausencia de Pablo Barrios de la lista. "Son dos partidos importantes para nosotros para la preparación del Campeonato Europa Sub-21, y estamos mirando también un poquito más lejos, a dentro de dos o tres meses. no es una fecha FIFA y los jugadores tienen que estar disponibles y convencidos de venir a este Europeo. Esa va a ser la clave", afirmó.

También valoró la llegada de César Tárrega por la llamada de Dean Huijsen con la absoluta. "Estamos encantados con lo de Dean, ya hay tres centrales Sub-21 que están en la absoluta y eso para nuestro trabajo en categorías inferiores es el sueño. Luis tampoco mira mucho el carnet, pero que estén ahí es un orgullo. Tárrega está jugando en Primera, compitiendo bien y lo queríamos ver en nuestra dinámica de la selección", manifestó.

Sobre la lista de junio para el Europeo, el técnico albaceteño no desveló si podrá contar con Huijsen o Cubarsí. "Es una pregunta que me hago yo, pero es verdad que el escenario dentro de dos, tres meses puede ser también diferente. Estoy encantado con esta lista, veremos cuando llegue ese momento cerca de junio y quién está. Habrá que tomar decisiones dependiendo también de la absoluta", apuntó, en relación a una posible final de Liga de Naciones en junio.

En otro orden de cosas, considera que no hay precipitación en el caso de Raúl Asencio, que no ha pasado por las categorías inferiores de la selección y ha dado el salto directo a la absoluta. "Todos queremos que pasen antes de la absoluta por todas las categorías, pero hay casos excepcionales, como Lamine. El caso de Raúl, vino a una convocatoria Sub-19 en la que yo era el responsable e iba a debutar, pero en esa fecha era pandemia y no se pudo jugar. Siempre ha estado en el radar de las categorías inferiores y también ha dado un paso hacia adelante, le han dado los minutos, se lo ha ganado en el Real Madrid y con la absoluta", aseguró.

"Luis y yo estamos a 10 metros aquí y tenemos una relación de más de de 12, 13 años juntos, entonces muchas veces tengo más confianza con él que con mi mujer, no hay ningún problema. Él decide cuando se va acercando la fecha y nosotros felices de poder darle a los jugadores en edad Sub-21, y Sub-19", añadió.

También destacó el trabajo de Jesús Rodríguez. "Estos jugadores nuevos en esta ventana se lo han currado, ni su club ni su entrenador se lo ha regalado, y por supuesto esta convocatoria es un premio al trabajo que están haciendo sus clubes. Jesús está haciendo una segunda parte de la temporada, desde noviembre a diciembre, extraordinario, ya lo conocíamos también, había estado con nosotros y feliz de que puedan aparecer este tipo de jugadores donde creo que el talento y la calidad sobresale por encima de todo", declaró.

"SOMOS VÍCTIMAS DEL CALENDARIO"

Preguntado por si le molesta que FIFA y UEFA no se pongan de acuerdo y no se cuide un Europeo Sub-21 por la presencia del Mundial de Clubes, afirmó que ellos son "víctimas del calendario". "Nosotros los tenemos (a los jugadores) muy poco tiempo y luego los calendarios los marca FIFA. Es el que es y no tenemos excusa si no viene un jugador o deja de venir otro, entonces con las cartas que tenemos todos, pues con esas jugamos", señaló.

En este sentido, sobre posibles renuncias para jugar el Mundial de Clubes, explicó que son "decisiones personales y entiendes todo". "Aquí lo que no se va a hacer, o lo que bajo mi punto de vista, es obligar a nadie. Tienes que estar convencido de venir, porque si alguien no lo está convencido puedes tener problemas en la convivencia y eso es muy importante para nosotros", expuso.

Por otra parte, el seleccionador español habló de la decisión de poner el Barça-Osasuna el 27 de marzo, con la Sub-21 jugando dos días antes con tres futbolistas azulgranas. "Se tomarán decisiones cuando se tengan que tomar. Si hay alguna petición será en estos días por parte del club y la RFEF tendrá que tomar alguna decisión", manifestó.

Por último, Denia valoró la reestructuración de la RFEF con Manuel Fernández como coordinador de las selecciones nacionales inferiores apoyado por Jesús Rosagro. "Estamos encantados de que nos aporten ideas nuevas, de que conozcan, aunque Manu ya era un asiduo con la sub-21 en otro papel. Felices de que estén con nosotros, de que nos ayuden, de que sigan creyendo que esto es una inversión, que esto es una federación de fútbol y que nos ayuden a seguir creciendo", finalizó.