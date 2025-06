Santi Denia: "Tú lo ves como suerte, yo lo veo como sufrimiento"

MADRID 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español sub-21, Santi Denia, reconoció el "sufrimiento" otra vez en el Europeo al vencer de nuevo in extremis este sábado en la segunda jornada contra Rumanía (2-1), por lo que insistió en "mejorar" aunque ya con el billete a cuartos de final.

"Son los Europeos, vas al detalle. Una jugada que habíamos visto, nos la hacen por dentro, nos hacen el gol y se pone todo cuesta arriba. Tengo que poner en valor la constancia del equipo, sigue, sigue, sigue hasta el final, y en un Campeonato de Europa es muy importante. El equipo seguía perdiendo en el minuto 85 y esto es un Europeo. Seguir mejorando, yo tengo que mejorar mi mensaje, sabíamos de la dificultad del partido y el que más tiene que mejorar soy yo", dijo en rueda de prensa en Bratislava.

Denia respondió por las acciones polémicas que protestaron los rumanos, incluida la expulsión de Vladislav Blanuta, tras la cual llegaron los dos goles españoles en los últimos cinco minutos. "Creemos en los árbitros, el VAR y en UEFA, para eso están, no he visto nada, no puedo valorar. La UEFA siempre dice 'respect', todas las decisiones en contra y a favor hay que respetarlas", afirmó.

Por otro lado, el seleccionador fue preguntado por si se considera afortunado. "Tú lo ves como suerte, yo lo veo como sufrimiento. Se sufre mucho, cuando se consiguen así victorias también es de alabar y se agradece el esfuerzo de los jugadores. De todas formas, toda mi vida he tenido mucha suerte: he jugado en el Albacete, que era mi sueño, he jugado en el Atlético de Madrid, soy el seleccionador de España, tengo mucha suerte en la vida", dijo.

"Es verdad que en la vida la suerte es trabajo, muchas horas, rodearte de buenas personas, de buenos técnicos. Este ambiente nuestro de selección es de crear una familia en 30 días. El trabajo de los entrenadores es que el equipo siga creyendo. Todo el mundo tiene que estar enchufado", terminó.