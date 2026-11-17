Archivo - Coach of Argentina Lionel Scaloni, Lionel Messi of Argentina during the FIFA World Cup 2022, Final football match between Argentina and France on December 18, 2022 at Lusail Stadium in Al Daayen, Qatar - Photo Jean Catuffe / DPPI - JEAN CATUFFE / DPPI / AFP7 / Europa Press

BUENOS AIRES, 17 Nov. (dpa/EP) -

El seleccionador masculino de fútbol de Argentina, Lionel Scaloni, ha dejado abierta la puerta a que Lionel Messi, actual delantero del Inter Miami CF, se incorpore a su cuerpo técnico una vez que el legendario exjugador del FC Barcelona ponga fin a su carrera profesional de clubes.

"Si quiere venir aquí, no hay ningún problema", declaró Scaloni este martes en su atención a los medios de comunicación. Messi terminó su carrera con la selección argentina a los 39 años, tras quedar subcampeones ante España en el Mundial celebrado el pasado verano. Cuatro años antes, él y Scaloni habían llevado a la 'Albiceleste' a la gloria en Catar.

El también exfutbolista Walter Samuel abandonará el 'staff' técnico de Scaloni a finales de este 2026, pero quizá sea demasiado pronto para que Messi, quien sigue bajo contrato con el Inter Miami hasta 2028, haga ya sus pinitos en los banquillos. En este contexto, Scaloni ha renovado recientemente su contrato con la 'Albiceleste' hasta el Mundial de 2030.