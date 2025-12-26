Seis partidos de sanción para Marcao tras su expulsión ante el Real Madrid

El central del Sevilla FC Marcao protesta una segunda amarilla al árbitro en el partido de LaLiga EA Sports 2025-26 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

El central brasileño del Sevilla FC Marcos do Nascimento Teixeira 'Marcao' fue sancionado con seis partidos de suspensión tras su expulsión por doble tarjeta amarilla ante el Real Madrid el pasado sábado, cuatro de ellos por ofensas verbales al árbitro principal, según dictaminó el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) este viernes.

El castigo para el jugador sevillista se desglosa en un encuentro de sanción por la doble amonestación en forma de tarjeta amarilla frente al equipo blanco en la jornada 17 de LaLiga EA Sports 2025-26; cuatro más por "insultos, ofensas verbales y actitudes injuriosas al árbitro principal"; y otro por "conducta contraria al buen orden deportivo", según Disciplina.

El colegiado Muñiz Ruiz escribió en el acta que el jugador brasileño "se encaró" hacia el su persona "a escasa distancia" de la cara "de forma intimidante teniendo que ser retirado por sus compañeros". "Cuando fue separado se dirigió a mí en los siguientes términos: 'Fillo da puta madre', dirigiéndose al túnel de vestuarios donde propinó una patada a un balón que había en la zona del cuarto árbitro", señaló el documento.

Por tanto, este duro castigo hará que el capitán sevillista no vuelva a jugar en el próximo mes y medio de competición liguera, perdiéndose los partidos contra Levante UD, RC Celta, Elche CF, Athletic Club, RCD Mallorca y Girona FC.

Además, el Comité de Disciplina de la RFEF confirma la suspensión de un partido para el técnico del conjunto nervionense, Matías Almeyda, "por doble amonestación y consiguiente expulsión", por lo que solo se perderá el encuentro ante el Levante UD del próximo 4 de enero.