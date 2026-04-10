La selección española de fútbol sala rescata un empate en el primero de sus amistosos ante Finlandia

Pachu, en un partido con la selección española. - RFEF

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol sala, en su primer partido como vigente campeona de Europa, ha empatado (2-2) este viernes ante el combinado de Finlandia en el primero de los dos amistosos programados entre ambas selecciones para esta ventana internacional.

En el AGCO Power Arena de la ciudad de Nokia (Finlandia), el conjunto local se mostró muy rocoso y llegó a ir muchos minutos por delante en el marcador, teniendo incluso dos minutos de superioridad numérica en la recta final del encuentro debido a la expulsión de Fabio Alvira.

La puesta en escena de España había sido buena, tratando de imponer su ritmo. Apenas cumplido el minuto 2, llegó su primera ocasión en una contra donde el guardameta rival ganó el mano a mano a Esteban Guerrero. Aun así, el premio del gol no tardó; en un penalti por mano, Eric Martel logró ese 0-1 aprovechando el rechace del portero a su propio disparo.

Sin embargo, Finlandia respondió dos minutos después con el empate, en una jugada directa y en la que Vesa Lilja aprovechó la continuidad en un balón largo. Ese 1-1 abrió los mejores minutos para los anfitriones y los peores de la 'Roja', incómoda por el juego raudo que tenía delante.

En una jugada similar llegó el 2-1 (12'). De nuevo un balón largo en el que Finlandia ganó la prolongación y Tuomas Pulkkinen batió a Antonio Navarro con un disparo cruzado. En desventaja, España volvió a dar un paso adelante y generó ocasiones, pero faltó pólvora hasta el descanso.

En la reanudación, los pupilos de Jesús Velasco salieron con ímpetu y solo se habían jugado 62 segundos cuando Pachu García se marchó en un uno contra uno por la banda y batió al cancerbero Antii Koivumäki con un tiro raso. Ese gran arranque de España desencajó a los finlandeses.

Un mano a mano de Eric Sylla, a quien Fabio cerró el espacio de tiro, y otro de Sergio González, que frenó el portero finlandés, fueron las ocasiones más claras antes de afrontar el desenlace. Entonces llegó la roja directa a Fabio y que dejó a España en inferioridad durante dos de los últimos tres minutos, pero finalmente la 'Roja' salvó su empate.