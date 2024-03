Una selección multigeneracional de presente y futuro para soñar con la gloria olímpica

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol conquistó la semana pasada un nuevo éxito, la primera edición de la Liga de Naciones, un segundo título que acompaña al histórico del pasado verano del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, y que tuvo el premio extra de otro hito hasta entonces inalcanzable como la clasificación para sus primeros Juegos Olímpicos, una muestra de un equipo que ansía iniciar una era apoyado en un estilo muy definido y la mezcla de varias generaciones.

España sigue en la ola en el fútbol femenino y se ha convertido en casi el país dominador de esta modalidad donde es la actual campeona del mundo Absoluta, Sub-20 y Sub-17, además de tener al actual campeón de Europa a nivel de clubes con el FC Barcelona y a Aitana Bonmatí como ganadora de todos los grandes reconocimientos individuales, mientras que las categorías inferiores acumulan también éxitos recientes como el Europeo Sub-19 o el subcampeonato continental en la Sub-17.

Y todos los éxitos de la base han terminado por trasladarse a la Absoluta, donde una generación de 'veteranas' como, principalmente, Jennifer Hermoso (33 años), Irene Paredes (32) y Alexia Putellas (30) llevaban tiempo peleando por la gloria con la selección y que son las tres que han superado las cien internacionalidades.

La madrileña y la vasca fueron las únicas 'treitañeras' que disputaron de inicio la final en Sidney en una Copa del Mundo donde las otras más veteranas en la lista de Jorge Vilda fueron Ivana Andrés (29 años), la otra junto al anterior mencionado trío que ha disputado los tres Mundiales, y Claudia Zornoza (32), aunque sólo la primera tuvo una participación destacada en forma de minutos.

El pasado 20 de agosto, la 'Roja' alineó un once con una media de 25 años en sus filas, prácticamente la misma que dispuso el pasado miércoles en La Cartuja de Sevilla en la final de la Liga de Naciones ante Francia. Hermoso y Paredes volvieron a ejercer como las más experimentadas en el once elegido por Montse Tomé, donde Athenea del Castillo (23), por Alba Redondo (26), y Laia Aleixandri (23), que formaba parte del grupo de 15 internacionales que renunciaron a ir hasta que hubiese mejoras y con la que no contó Jorge Vilda, por Tere Abelleira (23), fueron las novedades respecto al de Sidney.

Sin embargo, el equipo que terminó ese partido ante las 'Bleues' tenía una media inferior a los 24 años (23,7) tras la entrada de la joven Vicky López, de 17 años, en el lugar de Jenni Hermoso. El de Hervé Renard rozó los 28 años de media, la cual habría superado seguramente si hubiera jugado la veterana Wendie Renard (33), mientras que el rival de las semifinales, Países Bajos, era de 27, similar al de Alemania, la otra semifinalista. La lista de 25 jugadoras de Tomé tenía una media de 24,2 años.

SIETE CAMPEONAS DEL MUNDO EN CATEGORÍAS INFERIORES

Y es que Tomé ha continuado confiando en el talento joven que existe en España como representa la centrocampista del FC Barcelona, Balón de Oro del pasado Mundial Sub-17, y que tiene otros nombres como, además de la ya consagrada Salma Paralluelo (20 años), a Fiamma Benítez (19), Inma Gabarro (21) o María Pérez (22).

El debut de Vicky López significó además el aterrizaje de la primera campeona del mundo Sub-17 del año 2022 en la Absoluta donde ya había cuatro históricas campeonas del mundo de esa misma categoría en 2018 (Salma Paralluelo, Cata Coll, Eva Navarro y María Méndez), además de, sin contar a Paralluelo, que ostenta la 'triple corona' mundialista, a Inma Gabarro y Fiamma Benítez, campeonas del mundo en Sub-20. Todas, salvo Vicky López, son prácticamente indiscutibles en sus respectivos equipos en la Liga F.

A esta lista se podría añadir Claudia Pina, campeona del mundo Sub-17 en 2018 en una cita donde fue elegida la Balón de Oro. La delantera de 22 años del FC Barcelona se mantiene, junto a Patri Guijarro y 'Mapi' León, como una de las jugadoras que aún no ha visto los cambios necesarios para volver a estar disponible para ser convocada.

Y entre estas jóvenes y las veteranas, un núcleo que lidera Aitana Bonmatí (26 años) y en el que entrarían Ona Batlle (24) y Laia Aleixandri (23), además de Maite Oroz (25) y Misa Rodríguez (24), que fueron subcampeonas del mundo Sub-20 en 2018, seguramente el primer gran aviso de que el fútbol femenino español iba a irrumpir con fuerza y que también trabaja en ese salto con la nueva Sub-23 que creó hace unos años y dirige en la actualidad Laura del Río.

Este buen trabajo en las categorías inferiores y el actual punto de madurez que ha alcanzado ya la selección femenina, donde la siguiente 'veterana' es Mariona Caldentey, que en marzo cumplirá 28 años, aumenta el optimismo a defender el reinado que actualmente ostenta y que tendrá una nueva prueba el próximo verano en los Juegos Olímpicos donde partirá como una clara candidata a la medalla de oro.

A LA ESPERA DE LA VUELTA DEFINITIVA DE LA MEJOR ALEXIA PUTELLA

En el fútbol femenino olímpico, al contrario que en el fútbol masculino, no hay la limitación de edad y España se presentará como la principal candidata a la medalla de oro apoyada en la mayor parte de este bloque, con la esperanza de poder contar por fin con una Alexia Putellas cerca de su mejor nivel después de que la doble Balón de Oro se lesionase la rodilla de gravedad a las puertas del debut en la Eurocopa de Inglaterra de 2022.

La centrocampista catalana llegó muy justa a la Copa del Mundo y en esta Liga de Naciones, cuando empezaba a coger ritmo competitivo y volvía a ser importante, se volvió a hacer daño en la rodilla y no pudo participar en los últimos partidos pese a que estuvo en la 'Final a Cuatro' de la Liga de Naciones, donde aportó su liderazgo al grupo.

En París, a falta de que se confirmen las dos selecciones africanas, se encontrará con rivales de entidad, encabezados por la anfitriona Francia, su última víctima, pero que en casa tendrá ese plus para acabar con su 'maldición' en cuanto a títulos.

Pese a que tras el último Mundial parece haber perdido algo de su potencial y ya no 'asusta' tanto, Estados Unidos será otra seria aspirante junto a Canadá, actual campeona olímpica, mientras que, al igual que las estadounidenses, Alemania tampoco parece atravesar su mejor momento tanto a nivel de selección como de clubes, pero es un combinado al que España nunca ha ganado.

Australia, sin su referente Sam Kerr por su grave lesión de rodilla, la siempre competitiva y 'hueso' Japón, Brasil, Colombia y Nueva Zelanda completan, de momento, la terna de participantes para un sorteo que se celebrará el próximo 20 de marzo.