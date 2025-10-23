Sergio Francisco se juega su continuidad en la Real Sociedad contra un Sevilla de altibajos

Archivo - Sergio Gómez, jugador de la Real Sociedad, disputa un balón contra el central del Sevilla Marcao durante el partido de la temporada pasada. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

La Real Sociedad recibirá este viernes (21.00 horas) al Sevilla FC en Anoeta para abrir la jornada 10 de LaLiga EA Sports, un duelo crucial para la continuidad de Sergio Francisco como entrenador 'txuri-urdin' tras sus malos resultados y tener al equipo en zona de descenso, si bien una victoria contra los hispalenses le daría algo de aire.

El conjunto donostiarra ha comenzado la temporada como si prolongara la etapa de Imanol Alguacil. El equipo no convence, los fichajes del mercado de verano todavía se están acoplando y las principales figuras de los cursos anteriores, como Takefusa Kubo, Brais Méndez y el capitán Mikel Oyarzabal, no encuentran la manera de brillar en el plantel.

La crisis de juego ha afectado a los resultados y, tras haber disputado casi una cuarta parte del torneo liguera, la Real Sociedad se mantiene en zona de descenso con seis puntos de 36 posibles. Esto ha llevado a Sergio Francisco a la cuerda floja y otra derrota en casa podría desencadenar su salida del club. Su equipo viene de empatar en Vigo casi al final, aunque el resultado supo a poco porque estuvo con un hombre más sobre el campo durante toda la segunda mitad.

El factor diferencial en Balaídos fue el portugués Gonçalo Guedes, que revolucionó el ataque 'txuri-urdin' y dio la asistencia para que igualase el marcador otro recién llegado, Carlos Soler. Ambos podrían partir de inicio esta vez ante el Sevilla junto a otras incorporaciones del mercado estival como Caleta-Car y Yangel Herrera. Los atacantes Orri Óskarsson y Take Kubo continúan siendo baja para el partido.

A pesar de las dudas, el entrenador de la Real confía en que "poco a poco se va construyendo una idea". "El equipo se ve reconocible, que es a lo que aspira un entrenador. A partir de ahí, hemos preparado el partido para que los jugadores tengan la máxima información posible. Tenemos que tener determinación para jugar en casa y ser agresivos, porque necesitamos ganar", indicó en la rueda de prensa previa.

Por otra parte, el plantel de Matías Almeyda llega a San Sebastián como uno de los mejores visitantes del campeonato, con 3 victorias y solo 1 derrota lejos de Andalucía. La semana pasada le remontó el Mallorca en el Pizjuán con tres goles en 10 minutos, pero se sitúa en una zona tranquila de la clasificación, con opciones de dormir el viernes en puestos europeos si consigue otra victoria fuera de casa.

Al contrario de la situación de la Real con Sergio Francisco, el argentino Almeyda sí está dando con la tecla y el Sevilla tiene varios jugadores en buena forma, como el suizo Rubén Vargas y el lateral español José Ángel Carmona, protagonistas en el tanto que abrió el marcador el pasado sábado. Además, el chileno Gabriel Suazo se ha asentado en el lateral zurdo y su compatriota Alexis Sánchez, cuyo fichaje despertó cierto escepticismo por su edad, está aportando al ataque sevillista y ya suma dos goles y una asistencia.

El cuadro andaluz tiene las bajas confirmadas de los zagueros César Azpilicueta y Tanguy Nianzou, junto a los mediocampistas Batista Mendy y Joan Jordán; mientras que recupera a Alfon González, que puede dar otro aire al ataque. El entrenador argentino explicó en su rueda de prensa previa que estos lesionados son "jugadores importantes que estaban marcando un buen ritmo", aunque confió en los que sí están disponibles. "Vamos en el intento de levantarnos, que no es tan rápido. Tenemos que ser fuertes y admitirlo cuando hacemos cosas mal", señaló.

