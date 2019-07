Sergio Ramos: "Se puede perder de muchas formas, pero no como la de hoy"

Publicado 27/07/2019 15:40:53 CET

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, no puso paños calientes a la derrota contra el Atlético de Madrid en la International Champions Cup (3-7) y aseguró que "se puede perder de muchas formas, pero no como la de hoy" después de recibir un severo correctivo del vecino.

"La sensación es evidente que no es nada buena. Esto acaba de empezar, son partidos de rodaje para alcanzar el mejor nivel. Se puede perder de muchas formas, pero no como la de hoy. Nosotros nos lo hemos tomado como un amistoso, el resultado es amplio, pero nos vamos jodidos. Es un resultado muy malo y hay que intentar alcanzar el juego que todos queremos", dijo.

El central andaluz compareció ante los medios para recordar que "la ambición sigue intacta en este equipo". "Hemos ganado mucho, pero eso forma parte del pasado. Hay que olvidar lo que pasó la temporada pasada, esto es una pretemporada y es pronto para sacar conclusiones y hacer valoraciones. Hay que seguir entrenando como hemos hecho todos los días y poco a poco iremos alcanzando el mejor nivel para afrontar la temporada", añadió Ramos.

Sobre la derrota contra el Atlético, el internacional español explicó que "al final no deja de ser un rival directo en la ciudad y el madridismo estará fastidiado". "Estamos rodando para coger el mejor nivel y las conclusiones las sacaremos cuando empiece la Liga y empecemos a competir en partidos oficiales", valoró.

"Confío plenamente y después de tantos años aquí, si pensara que este equipo no es capaz de ganar, sería el primero en no quedarme. Yo confío muchísimo en este equipo y en el madridismo. Echar de menos lo que no tienes o a los que han estado y se han ido es ser injusto con el equipo. Con los jugadores que tenemos intentamos rendir lo mejor posible", agregó.

Por último, el capitán merengue fue preguntado por la situación de su compañero Gareth Bale, quien podría tener un preacuerdo con un club chino para dejar el Real Madrid en los próximos días. "La prensa convive con nosotros, tenéis que lanzar noticias, algunas son verdaderas y otras no, pero nosotros no nos preocupamos de lo que pasa. Estamos contentos con Bale y el futuro de cada jugador depende de uno mismo", finalizó.