Setién da descanso a Messi y Piqué para el partido en Ibiza

Publicado 21/01/2020 20:00:42 CET

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los jugadores del FC Barcelona Lionel Messi y Gerard Piqué no han sido convocados por el técnico Quique Setién para disputar este miércoles el partido de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, un duelo que se disputará a partido único (19 horas) ante el Ibiza que entrena Pablo Alfaro.

Los culés, conscientes de que no podrán relajarse ante la ilusión de su rival, se jugarán el pase en un estadio de césped artificial. Para ello, Setién sólo ha dado descanso a dos de sus jugadores más importantes: Messi y Piqué, además de los lesionados Luis Suárez y Dembélé; que no estarán, y de Wague, que no ha sido citado por decisión técnica.

Tampoco será de la partida Sergio Busquets, que debe cumplir sanción que arrastra desde la temporada pasada. De esta forma, la lista al completo está formada por: Ter Stegen, Neto, Semedo, Rakitic, Arthur, Lenglet, Griezmann, Jordi Alba, Sergi Roberto, De Jong, Vidal, Umtiti, Junior, Carles Pérez, Riqui Puig, Abel Ruiz, Ansu Fati y Chumi.